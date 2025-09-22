Fem Manresa proposa expropiar habitatges buits de grans tenidors per ampliar el parc públic

Fem Manresa defensarà aquest dimecres al ple municipal una moció per expropiar els habitatges buits de grans tenidors i destinar-los a parc públic. La candidatura recorda que a Manresa hi ha almenys 481 habitatges buits de grans propietaris i reclama a l'Ajuntament i a la Generalitat mesures "valentes" per garantir el dret a l'habitatge en plena crisi habitacional.
Més de 400 immobles buits a Manresa
Segons dades del Registre d'Habitatges Buits de la Generalitat, el 2024 Manresa comptava amb almenys 481 habitatges buits de grans tenidors. L'Idescat també situava la capital del Bages, l'any 2021, com la ciutat catalana de més de 50.000 habitants amb el percentatge més alt d'habitatges buits (13,7%), amb un total de 5.495 immobles sense ús. Fem Manresa considera “inadmissible” aquesta situació en un context de dificultat creixent per accedir a l'habitatge.
Una mesura per garantir el dret a l'habitatge
"L'habitatge és l'espai on desenvolupem una part importantíssima de la nostra vida i sense ell és impossible garantir altres drets fonamentals com la salut, l'educació o la participació plena a la societat", han expressat des del grup municipal. Segons la candidatura, la manca d'habitatge assequible respon a “una mercantilització” del sector que ha permès als grans inversors acumular immobles "amb l'única intenció de fer-ne negoci", mentre les famílies treballadores veuen com els preus continuen pujant.
Prioritat per al Barri Antic i la Fàbrica Nova
La moció que es debatrà al ple insta l'Ajuntament a reclamar a la Generalitat els recursos econòmics i tècnics necessaris per dur a terme les expropiacions. També proposa prioritzar els habitatges situats al Barri Antic i el Centre Històric, zones amb més degradació i acumulació de pisos buits, i l'àrea al voltant de la Fàbrica Nova, per prevenir un augment dels preus coincidint amb la futura conversió de l'edifici en campus de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Un parc públic per a emergències socials
Fem Manresa planteja que part dels immobles expropiats es reservin per a casos d'emergència social, ampliant així un parc públic que consideren "insuficient" per cobrir les necessitats actuals. La candidatura qualifica la proposta de "mesura valenta però de mínims" per assegurar que l'habitatge compleixi la seva funció social i per frenar l'especulació immobiliària a la ciutat.