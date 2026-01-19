Fem Manresa proposa mesures per ampliar el parc públic d'habitatge i frenar l'especulació

Fem Manresa portarà al ple de l'Ajuntament d'aquest dimecres una proposta amb diverses actuacions per incrementar l'habitatge assequible i posar fre a les dinàmiques especulatives a la ciutat.
Una resposta a l'emergència habitacional
La crisi de l'habitatge s'ha convertit en una de les principals emergències socials a Manresa. Davant d'aquest context, Fem Manresa presentarà al pròxim ple de l'Ajuntament una moció amb un conjunt de mesures orientades a ampliar el parc d'habitatge assequible i posar límits a l'especulació immobiliària.
Segons dades de la Generalitat de Catalunya, entre el primer trimestre del 2015 i el mateix període del 2025, el preu mitjà del lloguer a Manresa ha augmentat un 66,89%, mentre que el de les compravendes ho ha fet un 36,37%. Des de la candidatura assenyalen que aquest increment, sumat a l'estancament salarial i a l'encariment general del cost de la vida, dificulta cada cop més l'accés a un habitatge digne per a la classe treballadora.
Un model que prioritza la rendibilitat
Per Fem Manresa, una de les causes principals d'aquesta situació és el model actual del mercat d'habitatge, que prioritza la rendibilitat econòmica per sobre de la seva funció social. Segons el grup de l'oposició, els habitatges s'han convertit en actius financers, fet que ha afavorit la concentració de propietats en mans de grans tenidors, societats i fons d'inversió, normalitzant l'encariment dels preus i l'expulsió de qui no els pot assumir.
Davant d'aquest escenari, la candidatura defensa que l'habitatge ha de ser tractat com un bé essencial i un dret fonamental, i que calen mesures estructurals per revertir la situació.
Més tanteig i retracte municipal
Una de les propostes centrals de la moció és ampliar els supòsits en què l'Ajuntament exerceixi el dret de tempteig i retracte. Especialment, en operacions que impliquin la transmissió d'habitatges a grans tenidors, situacions de risc d'expulsió de persones llogateres o vendes en bloc amb finalitats especulatives.
Reserva obligatòria d'habitatge protegit
El text també defensa establir l'obligació que un mínim del 30% dels habitatges dels edificis de nova construcció i dels sotmesos a grans rehabilitacions es destinin a habitatge de protecció oficial, prioritàriament en règim de lloguer assequible. Segons Fem Manresa, aquesta mesura ha de servir tant per ampliar el parc d'habitatge assequible com per reduir la segregació social i garantir un desenvolupament urbanístic alineat amb l'interès general.
Canvis urbanístics contra l'especulació
La moció proposa igualment estudiar i tramitar una modificació del planejament general urbanístic per limitar les adquisicions d'habitatges amb finalitat exclusivament especulativa. L'objectiu és prioritzar la funció social de la propietat i facilitar l'accés a l'habitatge a la població resident.
Finalment, el text estableix el compromís que el govern de la ciutat iniciï la tramitació de totes aquestes modificacions durant el primer semestre del 2026. Des de Fem Manresa defensen que, per solucionar la crisi de l'habitatge, cal anar a l'arrel del problema amb canvis estructurals i no només amb mesures puntuals.