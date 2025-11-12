Junts diu que preu per preu, prefereix un pavelló de bàsquet nou

El grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Manresa aposta per la construcció d'un nou pavelló per davant de la reforma i ampliació del Nou Congost anunciada per l'Ajuntament la setmana passada. El cost de l'actuació, valorada entre 18 i 20 milions d'euros, és el que fa al partit decantar-se per aquesta opció.
Aquest dimecres han comparegut en roda de premsa Ramon Bacardit i Lluïsa Tulleuda per respondre a l'anunci que el govern municipal i la directiva del Bàsquet Manresa van fer sobre l'ampliació del Nou Congost. El portaveu del grup ha titllat de "despropòsit" el ball de xifres que s'ha donat en el cost del projecte des de fa quatre anys. "Primer es va parlar de 6 milions, el projecte va donar una proposta de 24, es va reformular el projecte per fer-lo per 12 milions, i ara ens parlen que estarà entre 18 i 20 milions", ha recordat Bacardit.
"Si ens movem amb aquestes xifres, més val fer un pavelló nou", ha afirmat. Sobre la postura del club, Bacardit ha afirmat que "el Bàsquet Manresa es conforma, però no li cobreix totes les necessitats". I tot plegat s'ha portat a terme, segons ha assegurat entre "el desgavell en la gestió i l'opacitat en la comunicació".
"Esponjar l'activitat esportiva de la ciutat"
La regidora Lluïsa Tulleuda també ha afegit que "ningú no ens assegura que les obres acabin pujant més de 20 milions, que ja sabem com van aquestes coses". A més, considera que "no és compatible la reforma amb l'ampliació del pavelló", i que això comportarà despeses addicionals al club i molèsties als aficionats.
Tulleuda ha recordat, també, que Manresa té "molta necessitat d'infraestructures esportives" i un nou pavelló "permetria esponjar l'activitat esportiva de la ciutat".