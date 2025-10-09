Junts Sant Joan critica la «manca d'acció» del govern de Solernou i el baix compliment del Pla Municipal

Junts per Sant Joan i Sant Martí de Torroella ha fet balanç dels dos primers anys de mandat i considera que el govern, encapçalat per Jordi Solernou, ha mostrat "manca de lideratge i acció", amb una execució molt baixa del Pla d'Actuació Municipal. També lamenten una "pressió fiscal desmesurada" que, diuen, afecta greument les famílies del municipi.
Junts denuncia un compliment "molt pobre" del Pla d'Actuació Municipal
El grup municipal de Junts ha fet públic aquest dimecres el seu balanç de mig mandat i assegura que el govern de Jordi Solernou "ha fet molt poc" del que havia promès. Segons les dades que han recollit, només 24 de les 200 accions previstes al Pla d'Actuació Municipal (PAM) han estat executades al 100%, fet que representa un 12% del total.
Des de Junts remarquen que, a més, algunes de les actuacions que el govern dona per fetes o en curs "ja es realitzen des de fa anys" i no són atribuïbles a aquest mandat. "El balanç és molt pobre, i el municipi en surt perjudicat", afirmen.
Segons el grup municipal, aquesta "manca d'acció i lideratge" té conseqüències directes en la qualitat de vida dels veïns i veïnes. Denuncien que aspectes com el manteniment dels carrers, la neteja, el comerç local o les inversions en espais públics "estan pràcticament abandonats".
Crítiques a la pujada d'impostos i a la pressió fiscal
Junts també carrega contra el govern per la nova pujada d'impostos anunciada per al 2025. Recorden que l'executiu ja havia incrementat l'IBI i la taxa de residus l'any 2024 -entre les més altes del Bages, segons apunten-i que aleshores va assegurar que no hi hauria més increments.
"El que s'ha fet ara és una nova alça salvatge, que agreuja encara més la situació econòmica de moltes famílies", lamenta el portaveu de Junts, Eduard Mata, que qualifica aquesta política fiscal de "cop a les butxaques dels santjoanencs".
Mata recorda que Sant Joan de Vilatorrada és un municipi amb una de les rendes familiars més baixes de la comarca, i que qualsevol augment "suposa un greuge notable". A més, considera que "el govern no ha sabut transformar aquests ingressos en millores visibles al poble".
Junts reclama accions concretes per al desenvolupament econòmic
El grup municipal demana al govern que acceleri el desenvolupament de l'ampliació del Polígon dels Vinyats, un projecte clau per al teixit econòmic local. Reclamen també "mesures reals i efectives" per impulsar el comerç, millorar la seguretat i mantenir els espais públics en bon estat.
A més, exigeixen al consistori que compleixi els acords aprovats en ple, com el pla d'accessibilitat en edificis públics i la Taula per la inclusió, que consideren "imprescindibles per garantir la igualtat d'oportunitats al municipi".
Segons Junts, la inacció del govern "no només frena el progrés de Sant Joan, sinó que també genera desconfiança entre la ciutadania". "Cal un canvi de rumb i més ambició per tirar endavant projectes que millorin la vida dels veïns i veïnes", conclou el grup.