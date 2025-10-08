Salvador Busquets i Mariona Homs lideren una nova executiva d'ERC al Bages

Esquerra Republicana de Catalunya al Bages ha renovat la seva direcció en un congrés celebrat a Callús. L'única candidatura presentada, encapçalada pel navassenc Salvador Busquets i la manresana Mariona Homs, ha estat escollida per unanimitat i es proposa consolidar el projecte republicà a la comarca de cara a les pròximes eleccions municipals.
Renovació i continuïtat al capdavant d'ERC Bages
La sessió va començar amb l'informe de la fins ara presidenta comarcal, Marta Viladés, que va destacar la complexitat i, alhora, l'orgull d'haver liderat la formació durant uns anys "molt intensos i complicats". Viladés va remarcar que ERC és, actualment, el partit amb més representants municipals al Bages i que encapçala el govern del Consell Comarcal, un fet que, segons ella, demostra "la fortalesa del projecte republicà al territori".
En la seva intervenció, Salvador Busquets va presentar la nova executiva com "un equip de continuïtat, amb cares noves i experiència acumulada, i amb la voluntat de posar el projecte col·lectiu per sobre de les persones". El nou president va exposar com a objectius principals arribar amb força a les municipals del 2027, mantenir o ampliar el nombre de regidors i alcaldies i continuar liderant el Consell Comarcal. "La millor manera de transformar el país és des dels pobles i les ciutats, i només si governem podem fer-ho realitat", va afirmar Busquets.
Una executiva amb perfils diversos
La nova executiva comarcal d'ERC Bages queda formada per Salvador Busquets i Gubianas a la Presidència i a l'àrea d'Imatge i Comunicació; Mariona Homs i Alsina com a secretària general i responsable de Formació; Sergi Màrquez i Duran a Organització; Josep Canals i Palau a Finances; Jordi Borràs i Vilanova a Política Municipal; Mariona Descarrega i Alsina a Feminismes; Marta Viladès i Ribera a Transició Ecològica; i Lluís-Vidal Sixto i Orozco a Ciutadania i Militància.
Completen l'equip com a vocals Àdria Mazcuñán i Claret, Adriana Delgado i Herreros, Carles Garcia i Estany, Sílvia Tardà i Serrano i Marissa Terra i Salada. A més, també en formaran part com a vocals nats els representants institucionals d'ERC al Consell Comarcal del Bages (Eloi Hernàndez, president), al Consell d'Alcaldes (Agustí Comas, president) i a l'Ajuntament de Manresa (Marc Aloy, alcalde).
Reconeixement i projecció
El congrés va escollir també les dues persones que representaran el territori al Consell Nacional d'ERC, que seran Marta Viladés i Sergi Màrquez. L'acte va concloure amb les intervencions del president regional d'ERC Catalunya Central, David Rodríguez, i del vicesecretari general d'Organització del partit, Pau Morales, que van felicitar la nova executiva i van destacar la importància de seguir treballant des del territori per reforçar el projecte republicà.