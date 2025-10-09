Diego Ocampo: «Estic content de l'esforç de tots els jugadors»

L'entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, estava satisfet amb els seus jugadors pel partit davant l'Slask Wroclaw. "Tenim jugadors molt joves amb poca experiència i sense experiència jugant al Nou Congost. També és important que aprenguin a jugar aquí", ha valorat el gallec. Problemes amb el rellotge amb interrupcions constants a la primera part no ajuden. "No sé com qualificar-ho. Això feia temps que no ho veia però ha tallat el ritme i ho ha tallat tot", ha explicat el gallec.
A la segona part, el Baxi Manresa ha millorat des de la defensa i el rebot. Precisament, la lluita en el rebot és el què ha deixat millor sabor de boca a Ocampo. "El rebot és una responsabilitat individual. Ara tenim un taponador i també hem d'aprendre a jugar amb aquest tipus de jugador. Tot i això, hem fet una passa endavant", ha explicat l'entrenador del Baxi Manresa que també demana ajuda dels jugadors exteriors en la lluita per al rebot. Tot i això, Ocampo està molt content amb el treball de tota la seva plantilla ja que "tots els jugadors s'hi esforcen molt".
Archange Izaw-Bolavie no ha jugat en tot el partit. El belga no té cap problema físic i la manca de minuts es deu a la voluntat del seu entrenador de "consolidar rols".
Ainars Bagatskis creu que el partit jugat al Nou Congost li servirà de cara al futur
Ainars Bagatskis, tècnic de l'Slask Wroclaw esperava un partit diferent. "Si hi ha una cosa que no pots comprar a la vida és experiència", ha dit en relació en la seva valoració. Però creu que partits com el jugat aquesta nit al Nou Congost serviran al seu equip de cara al futur. Bagatskis també s'ha mostrat satisfet d'haver estat dins el partit "tota l'estona".
Quan sí s'ha sentit contrariat ha estat quan se li ha preguntat sobre els problemes amb el rellotge durant la primera part i s'ha qüestionat de qui era la culpa.