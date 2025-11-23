El CB Navàs Viscola manté el lideratge amb una victòria convincent a l'Hospitalet

El CB Navàs Viscola ha tornat a demostrar solidesa i ambició en la seva visita al Sandá Electroclima BC Tecla Sala, on s'ha imposat per 72-87 en un partit que ha trencat definitivament a partir del tercer quart. L'equip continua com a líder ferm del grup C2 de Tercera FEB, amb una actuació destacada de Monés, autor de 22 punts, 8 rebots i 6 assistències.
Un partit competit a la primera part que es decanta després del descans
El duel ha començat igualat, amb un primer quart intens on els navassencs han sabut portar la iniciativa (19-24). Tot i això, el conjunt local ha reaccionat al segon període i ha ajustat el marcador fins al 38-41 al descans, mantenint obertes totes les opcions.
A la represa, el CB Navàs Viscola ha exhibit el seu millor joc. Amb una defensa sòlida i un ritme ofensiu molt alt, els bagencs han signat un parcial decisiu que els ha permès marxar fins al 52-69 al final del tercer quart, obrint un forat pràcticament definitiu.
Monés guia un equip sòlid fins a la victòria
El darrer quart ha confirmat la superioritat visitant, que ha sabut gestionar l'avantatge sense donar opció al rival. Monés ha estat el jugador més complet del partit, amb 22 punts, 8 rebots i 6 assistències, liderant un triomf coral i molt valuós per mantenir el lideratge.
El CB Navàs Viscola es manté així com el referent del grup C2, amb pas ferm i regularitat competitiva, i reforça les seves aspiracions en aquesta Tercera FEB.