El CB Artés s'imposa en un duel de mínims i manté el lideratge de la Súper Copa

El CB Artés ha sumat aquest dissabte una nova victòria a la Súper Copa, aquest cop davant el CB Vic (44-42), en un dels duels amb menys anotació del curs. Tot i l'escassetat de punts, l'equip ha sabut jugar amb ofici, controlar els moments decisius i conservar el lideratge de la classificació. Nil Bria, amb 16 punts i 7 rebots, ha tornat a ser el jugador més destacat.
Un inici insòlitament curt de punts
El partit ha arrencat amb un primer quart gairebé inèdit en bàsquet sènior: un marcador de 5-3 que evidenciava la manca d'encert i la intensitat defensiva de tots dos equips. A mesura que avançava el segon període, el joc s'ha estabilitzat i les anotacions s'han normalitzat, fins a arribar al descans amb un ajustat 18-19.
Reacció artesenca i final amb ofici
A la represa, el CB Artés ha mostrat més fluïdesa ofensiva i ha aconseguit capgirar el resultat, situant el 35-31 al final del tercer quart. En els últims deu minuts, els de casa han sabut gestionar la pressió i mantenir-se per davant malgrat la insistència d'un Vic combatiu. El 44-42 final certificava un triomf treballat i valuós.
Amb aquesta victòria, el CB Artés continua al capdavant de la Súper Copa, demostrant que també sap competir i guanyar en partits de baixa anotació i màxima exigència defensiva.