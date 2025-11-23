El Manresa CBF cau al Nou Congost davant el Siroko Gijón (61-70)

El Manresa CBF ha perdut aquest diumenge al Nou Congost contra el Siroko Gijón Basketball per 61-70, en el partit corresponent a la jornada 8 de la Lliga Femenina 2. El conjunt asturià ha dominat el duel des de l'inici i ha aconseguit imposar el seu ritme fins al final, en un enfrontament on Elia Paez ha estat la millor jugadora local amb 15 punts.
Un inici complicat que ha condicionat tot el partit
El Gijón ha començat més encertat i ha agafat avantatge ja en els primers compassos. Al final del primer quart, el marcador reflectia un clar 12-21, que ha obligat les manresanes a remar a contracorrent durant tot el partit. Al descans, la dinàmica s'ha mantingut i el conjunt visitant ha marxat als vestidors amb 30-40.
Reacció tímida i domini asturià fins al final
A la represa, el Manresa CBF ha provat d'endurir la defensa i ha trobat més fluïdesa ofensiva, però el Gijón ha sabut respondre cada parcial local. El tercer quart s'ha tancat amb un 46-58, un desavantatge que les manresanes no han pogut revertir.
En el tram final, malgrat els intents de retallar diferències, el conjunt visitant ha controlat el ritme i ha certificat la victòria per 61-70.
Mirant endavant: visita a la pista d'un dels líders
Amb aquest resultat, el Manresa CBF se situa a la part mitjana-baixa del grup, amb un balanç de 3 victòries i 5 derrotes. El proper dissabte, les manresanes visitaran la pista de l'Ibaizabal, un dels equips capdavanters del grup, en un partit d'alta exigència.