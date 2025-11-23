La Pirinaica salva l'honor bagenc en una jornada negativa a Primera Catalana

La Pirinaica ha estat l'únic equip del Bages capaç de guanyar en la darrera jornada de Primera Catalana, en un cap de setmana marcat per tres derrotes idèntiques (2-1) del Gimnàstic Manresa, el Joanenc i el Cardona. El conjunt manresà allarga el seu bon moment i encadena sis jornades sense perdre.
La Pirinaica allarga la ratxa amb una victòria treballada (3-2)
La Pirinaica ha superat l'Unificación Llefià per 3-2 en un partit que havia encarrilat a la primera part. Arnau Puentes (18') i Tahirou Djibo (29') posaven el 2-0 abans del descans. A la represa, Pol Soriano (78') retallava distàncies i afegia tensió al tram final, però Max Morell (89') feia el 3-1 just abans que un infortuni de Djibo en pròpia porta (89') tornés a ajustar el marcador. El 3-2 final consolida la Pirinaica a la zona mitjana, escalant fins a la setena posició.
El Gimnàstic Manresa cau al camp del Turó Peira (2-1)
El Gimnàstic Manresa ha perdut al camp d'un dels equips més sòlids del grup. El Turó Peira ha colpejat aviat amb els gols d'Antonio García (23') i Sergio Damián Obispo (29'). Tot i que Hugo Rodríguez (81') ha donat esperances als manresans, el marcador no ha tornat a moure's. El conjunt blanc-i-vermell suma cinc jornades sense guanyar i baixa fins a la vuitena posició, just darrere de la Pirinaica.
El Joanenc perd al darrer minut al camp del Sants (2-1)
En un duel clau per la permanència, el Joanenc ha vist com se li escapaven punts d'or. El Sants s'ha avançat amb un penal transformat per David Cura (54'), però Mario Ragageles (78') ha igualat el partit. Quan semblava que el punt podia ser una realitat, Iván Miñano (89') ha marcat el gol de la victòria local. El Joanenc es manté en zona de descens.
El Cardona tampoc puntua a Poble Sec (2-1)
El Cardona ha repetit el guió amarg dels altres equips bagencs. El Poble Sec ha marcat abans del descans amb un gol de Víctor Muñoz (39') i ha ampliat l'avantatge amb Quim Solé (65'). Albert Serra (82') ha retallat diferències, però el marcador ja no ha variat. Els cardonins, igual que el Joanenc, continuen ocupant les places de descens del grup.