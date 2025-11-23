El CE Manresa domina el Peralada però no defineix (0-0)

El CE Manresa ha dominat el partit d'aquest diumenge contra el Peralada, sobretot a la segona part, però ha tornat a cedir punts al Congost, amb un 0-0 que mostra la falta de definició que ha tingut l'equip de Sergi Trullàs al llarg del migdia. De nou, els blanc-i-vermells han deixat perdre a casa els punts que aconsegueixen com a visitants.\r\n\r\nEl CE Manresa ha dominat bona part del partit. A la primera part ha estavellat una pilota al travesser en el llançament d'una falta i també ha errat la rematada posterior. També els visitants han tingut la seva ocasió d'avançar-se amb una triple rematada a boca de gol que entre Pulido i un defensa han aconseguit abortar.\r\n\r\nDesprés del descans, el domini del temps del partit encara ha anat creixent per part local. No ha estat tant un domini de la pilota, sinó la creació de joc d'atac perillós. Fins a cinc vegades els jugadors locals s'han trobat en situació de domini en atac, però entre l'àrbitre, amb un fora de joc mal assenyalat, i la falta d'encert en els darrers metres, els locals s'han quedat sense marcar.\r\n\r\n\r\n\tFitxa tècnica\r\n\tResultats i classificació\r\n\r\n