Sant Joan homenatja 60 veïns i omple Cal Gallifa en la Setmana de la Gent Gran

Sant Joan de Vilatorrada ha posat punt final a la segona edició de la Setmana de la Gent Gran amb un emotiu homenatge a una seixantena de veïns i veïnes que aquest 2025 celebren 84 anys. L'acte, celebrat diumenge a la Sala de Cultura Cal Gallifa, va reunir mig miler d'assistents i va cloure una setmana plena d'activitats culturals, esportives i solidàries pensades per reconèixer la trajectòria vital de la gent gran del municipi.
Durant l'acte d'homenatge, l'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada i regidor de Persones Grans, Jordi Solernou, i la consellera de Serveis Socials d'Atenció Especialitzada del Consell Comarcal del Bages, Lluïsa Tulleuda, van lliurar una placa commemorativa a cada persona homenatjada. A més, l'Associació de Gent Gran les Oliveres va obsequiar-les amb un ram de flors i va oferir una actuació de playbacks, mentre que l'acte es va tancar amb un pastís d'aniversari per a tots els participants.
"Tot homenatge que fem a la nostra gent gran és poc. Mereixen ser reconeguts per tota una vida d'esforç i sacrificis", va afirmar Solernou, visiblement emocionat.
Una setmana plena d'activitats participatives
La Setmana de la Gent Gran ha coincidit amb el Dia Internacional de la Gent Gran, celebrat el 1 d'octubre, i ha comptat amb una gran participació ciutadana. Les activitats van començar dilluns amb una caminada històric-cultural pels carrers del municipi, guiada per Josep Biosca i Josep Giralt, i amb una sessió de teràpia canina per als usuaris de la residència l'Atzavara. A la tarda, el Grup Artístic Amics per Sempre va oferir una actuació musical a Cal Gallifa.
Dimarts, una de les activitats amb més èxit va ser la sessió terapèutica dirigida per la físio ApiC del CAP, que va reunir unes setanta persones. A la tarda, la biblioteca Cal Gallifa va acollir la xerrada de l'escriptora Imma Cortina, que va parlar sobre els seus llibres El dibuixant d'indianes i La cuinera dels senyors, dues obres inspirades en la saviesa i experiència de la gent gran.
Dimecres, una caminada naturalista per la falda del Collbaix, guiada per Jordi Planell, va donar continuïtat a la setmana, seguida d'un taller de cuina amb Joana Casado al casal del Sector Llobet, que va omplir l'espai amb un gran nombre de participants.
Col·laboració institucional i intergeneracional
Les jornades van comptar amb la implicació de diverses entitats i serveis públics. El Servei de Teleassistència, els Bombers i els Mossos d'Esquadra van impartir tallers sobre seguretat i prevenció d'incendis i robatoris a les llars, mentre que el Centre Ocupacional d'Ampans va col·laborar en diferents activitats.
Divendres, Ampans va celebrar el Dia de la Gent Gran, reunint usuaris de diverses llars de la comarca en una jornada musical compartida amb l'alumnat de l'Institut Cardener. El concert conjunt va ser un dels moments més emotius de la setmana. "Aquesta experiència demostra que quan joves i grans col·laboren, tot flueix millor", va destacar l'alcalde Solernou.
A la tarda, la Casa d'Andalucía de Manresa va oferir una actuació de música i dansa, seguida de la representació teatral Blanca vídua d'un viu, a càrrec del Grup de Teatre Xirois. El dissabte es va tancar la programació amb una sessió de ball popular amenitzada pel grup Els Fantàstics, que va omplir de música i alegria el final de la setmana.
Un projecte consolidat al calendari municipal
Segons l'alcalde, la Setmana de la Gent Gran "ha superat les expectatives d'assistència de la primera edició" i es consolida com "una de les cites més destacades del calendari cultural i social del municipi". Des del consistori, es vol mantenir l'esperit d'aquesta iniciativa, que combina homenatge, convivència i reconeixement a les persones que han contribuït al desenvolupament del poble.