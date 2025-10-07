Junts insta l'Ajuntament de Manresa a allunyar-se de les empreses vinculades al cas DGAIA

El grup municipal de Junts per Manresa s'ha reunit aquest dimarts amb l'alcalde Marc Aloy per abordar les informacions difoses pel canal Octuvre que vinculaven una membre de la llista d'ERC de les passades eleccions de 2023 amb una empresa investigada dins del cas DGAIA. Després de la trobada, Junts ha expressat satisfacció per les explicacions rebudes, tot i que ha demanat que el consistori "eviti qualsevol relació" amb les entitats implicades fins que conclogui la comissió parlamentària d'investigació. L'Ajuntament no té ni ha tingut mai relació amb aquestes companyies.
Junts valora les explicacions de l'alcalde
Segons han explicat la presidenta de Junts per Manresa, Lluïsa Tulleuda, i la portaveu, Mònica de Llorens, la reunió ha servit per confirmar que l'Ajuntament de Manresa no manté cap relació contractual ni administrativa amb les empreses que conformen la UTE del Servei de Valoració de la Prestació per a joves extutelats (SEVAP), integrada per la Fundació Resilis i la Fundació Mercè Fontanilles.
Junts ha destacat la predisposició d'Aloy a donar explicacions i aclarir els fets, després que el cap de setmana Octuvre publiqués un vídeo insinuant vincles entre el consistori i aquestes entitats. L'alcalde ja havia negat públicament qualsevol relació definint el contingut del vídeo de "falsedats greus" i advertint que empraria accions legals.
Crida a la prudència i a la transparència
Tot i sortir "més tranquils” de la reunió, els representants de Junts han apel·lat a la "prudència institucional" i han sol·licitat formalment que no s'estableixi cap relació contractual ni col·laboració amb les dues fundacions mentre no finalitzi la investigació parlamentària sobre el cas DGAIA.
"Valorem positivament la predisposició de l'alcalde a donar explicacions i aclarir els fets, però considerem que cal ser molt rigorosos en tot allò que tingui a veure amb empreses vinculades a la gestió social i d'habitatge públic”, ha afirmat Mònica de Llorens.
Per la seva banda, Tulleuda i De Llorens han coincidit que "la millor manera de protegir la imatge de l'Ajuntament i la confiança ciutadana és mantenir-se al marge d'aquestes empreses fins que el Parlament conclogui la seva investigació”.
Compromís amb la bona gestió i la transparència
Junts per Manresa ha reiterat el seu compromís de vetllar per la bona gestió dels serveis socials i de l'habitatge públic, àrees que consideren especialment sensibles i que "requereixen el màxim rigor". El grup ha remarcat que la seva actuació respon a un exercici de "responsabilitat institucional" i a la voluntat de garantir la confiança dels ciutadans en la gestió municipal.