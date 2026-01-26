La CUP renova el seu grup al Consell Comarcal del Bages

El ple del Consell Comarcal del Bages d'aquest dilluns ha oficialitzat, com a primer punt de l'ordre del dia, la renúncia dels consellers de la CUP Bages Jordi Trapé Úbeda (Fem Manresa) i Rubèn López Farrés (CUP Santpedor). Aquest relleu, pactat a l'inici del mandat, donarà pas a les regidores Joana Tarrés Sanz (CUP Navàs) i Núria Culebras Flores (CUP Monistrol de Montserrat), que aportaran una visió descentralitzada de la comarca, de nord a sud.
Jordi Trapé: "Entendre el Bages és entendre que la solidaritat entre municipis no és una opció, és una necessitat"
En el seu discurs de comiat, Jordi Trapé ha confessat marxar amb una mirada molt més conscient del valor estratègic de la institució que quan va entrar-hi ara fa dos anys i escaig. Trapé ha volgut reivindicar el Consell no com una administració llunyana, sinó com una eina imprescindible per a la vertebració del territori. Trapé ha defensat la tesi que el Bages funciona com una xarxa: "Si un poble queda enrere, la comarca sencera hi perd". Així mateix, ha destacat com una "anomalia política a protegir" el fet que el plenari del Consell s'hagi mantingut lliure del "fang de l'extrema dreta". Tot i reconèixer debats ideològics tensos, ha posat en valor el respecte democràtic per sobre dels discursos d'odi que s'estan normalitzant en altres institucions.
Rubèn López: “Venim d'una altra forma d'entendre el treball polític”
Per la seva banda, Rubèn López ha estat més punyent amb la dinàmica interna de l'administració, denunciant la manca de debat real en un plenari on "la majoria no s'ha pronunciat mai i tan sols se'ls espera que votin". López ha reivindicat la tasca de la CUP portant al Consell lluites com la denúncia del desastre ecològic de les mines d'ICL, el suport al poble palestí i del boicot a Israel, la defensa de l'accés a un habitatge digne, del català, del transport públic i de la qualitat dels menjadors escolars.
El nou relleu: Qui són les noves conselleres?
Amb l'entrada de la Joana Tarrés i la Núria Culebras, la CUP Bages reforça la presència de dones amb experiència municipalista i una mirada que abraça tota la geografia de la comarca.
Joana Tarrés Sanz (CUP Navàs)
Regidora de l'Ajuntament de Navàs des del 2023, formant part de l'equip de govern, amb dedicació exclusiva, agafant les regidories de Personal, Educació, Medi Ambient, Món Rural, Participació, Transparència, Pubillatge i Serveis Municipals de Navàs (Porta a porta). Es defineix com a navassenca de soca-arrel i treballadora de mena. Durant tota la vida ha estat vinculada a l'associacionisme i la cultura popular tant en l'àmbit municipal com a fora.
Va decidir fer el pas a la política municipal com a acte vocacional i de servei per i per al poble i els Països Catalans. Per a ella tothom hauria de fer-ho com a mínim una vegada a la vida. Emprèn el repte de ser consellera comarcal amb l'objectiu d'acostar la realitat del nord de la comarca a la capital, així com de posar sobre la taula les problemàtiques i necessitats reals dels municipis i ajuntaments més enllà de les dinàmiques que marquen els governs majoritaris.
Núria Culebras Flores (CUP Monistrol de Montserrat)
Regidora des de 2019, primera vegada que es va presentar la CUP a Monistrol de Montserrat. Entra a les institucions, però sense perdre mai la feina al carrer. Compromesa amb el seu poble, amb els moviments socials i culturals, forma part dels diferents col·lectius que sorgeixen a Monistrol de Montserrat i ara en la creació del nou ateneu popular independentista, la Portadora.
Sempre intenta posar en el mapa Monistrol i el Bages Sud, reivindicant la connexió dels diferents pobles de la comarca i allunyant-se de la imatge que volen donar de Monistrol com a poble turístic i dormitori, sempre a l'ombra de Montserrat: "Si sumes el problema de l'habitatge al fet de ‘el turisme ens salvarà' el resultat és un poble dormitori". Aquesta nova tasca com a consellera, a part de donar una visió descentralitzada, sumarà a la feina que s'està fent també en l'àmbit local.
Les noves conselleres recullen el testimoni amb l'objectiu de continuar fiscalitzant la institució i ser l'altaveu de les lluites populars al Bages. "Les persones passem, però l'objectiu continua sent el mateix: uns Països Catalans lliures, socialistes i feministes, començant sempre des del municipalisme", han conclòs els consellers sortints, que ara seguiran exercint de regidors en els seus respectius ajuntaments.