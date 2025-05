La Jornada Catalana de la Mobilitat que es farà a Manresa ja registra més de 250 inscrits

Quan ens trobem a quinze dies de la celebració de la Jornada Catalana de la Mobilitat, l'esdeveniment ja ha despertat l'interès de gran part del sector de la mobilitat i el transport públic a Catalunya, i a hores d'ara ja registra més de 250 persones inscrites. La Jornada tindrà lloc el proper divendres, 30 de maig al Teatre Kursaal de Manresa, i en aquesta edició tractarà sobre La IA aplicada a la mobilitat.

La Jornada Catalana de la Mobilitat és l'esdeveniment de referència per al sector de la mobilitat i el transport públic a Catalunya, ja que cada any reuneix als millors especialistes en la matèria per tractar sobre un tema d'especial interès. En aquesta edició l'AMTU organitza la jornada juntament amb l'Ajuntament de Manresa, i també en col·laboració amb l'ATM de Barcelona i la Generalitat.

L'obertura de la jornada serà a 2/4 de 10 del matí, i anirà a càrrec de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la presidenta de l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), Mar Molina. A continuació, es donarà pas a les diverses sessions sobre el tema central d'aquesta edició.

Exposició d'un cotxe amb IA

Un dels aspectes destacats d'aquest any és que hi haurà un vehicle, cedit per la UPC, que utilitza la IA per recollir dades reals de trànsit amb l'objectiu d'evitar accidents i preveure millores. Els assistents a la jornada podran entrar-hi i conèixer com funciona aquest vehicle, que inclou un LiDAR 3D d'estat sòlid disruptiu amb un abast de fins a 200 metres, integra sensors òptics i inercials de múltiples modes, i registra, mostra i processa amb IA totes les dades en temps real.

La IA, tema central de la Jornada

El desafiament global a partir de la irrupció de la Intel·ligència Artificial (IA) fa que, tant pel que fa a la creació de ciutats intel·ligents, com específicament en l'àmbit de la mobilitat sostenible es plantegin grans reptes que l'edició d'enguany de la Jornada Catalana de la Mobilitat vol abordar.

En aquest context, la jornada té com a objectiu reunir professionals, investigadores i responsables polítics per compartir coneixements, experiències i bones pràctiques en l'aplicació de la IA en el sector. A través de ponències d'experts i casos d'estudi, els assistents podran entendre com la IA pot ajudar a resoldre problemes concrets, gestionar el trànsit en temps real, predir la demanda de transport o implementar-se en vehicles autònoms.

A més, el debat sobre els reptes ètics i tècnics associats a aquestes tecnologies serà fonamental per garantir una integració responsable i efectiva, entre d'altres aspectes.

Sessions

En primer lloc, Patricio Reyes, cap d'Urban Data Science al Barcelona Supercomputing Center, farà una ponència que donarà les claus per entendre la intel·ligència artificial i el pas cap a les ciutats intel·ligents.

A continuació, dues expertes en IA, com són Mireia Gilibert, responsable d'Innovació de la regió Sud de l'EIT Urban Mobility, i Laia Garriga, gerent de Transferència Tecnològica de la Unitat d'IAA a l'Eurecat, mantindran un diàleg durant el qual en explicaran quines són possibilitats que s'obren per aplicar la IA en la mobilitat.

Posteriorment, hi haurà una taula rodona on hi participaran representants d'entitats relacionades amb el transport públic, en el que coneixerem casos concrets en què la IA ja s'està aplicant al transport públic o en diversos aspectes de la mobilitat: Enric Gonzàlez, director de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions a FGC; Santiago Royo i Pablo García, enginyers en telecomunicacions de la UPC; Cristian Bardají, director de RACC Mobility Area; Cristina Güell, directora de Serveis Corporatius de TMB, i Ramon Sagalés, vicepresident de FECAV.

Després d'aquestes sessions, Mireia Gilibert i Laia Garriga, faran un resum de tot el que s'ha dit i valoraran la idoneïtat, les possibilitats, els reptes i els murs que poden trobar totes les propostes que s'hauran donat a conèixer. Un breu resum possibilista de tot el que s'ha explicat, apuntant també les febleses que caldria treballar.

Lliurament dels Premis MobiliCat

En la part final de la Jornada es durà a terme l'acte de lliurament dels Premis MobiliCat 2024, que atorga la revista MobiliCat, editada per l'AMTU amb la col·laboració de la Generalitat, l'ATM de Barcelona i FGC.

El lliurament de premis estarà presidit per la presidenta de l'AMTU, Mar Molina, el secretari de Mobilitat i Infraestrucutres de la Generalitat, Manel Nadal, i el director general de l'ATM de Barcelona, Manuel Valdés.

Els Premis MobiliCat estan dirigits a reconèixer la tasca que ajuntaments, organitzacions, institucions, emprenedors, entitats o empreses relacionades amb el transport públic, la mobilitat i les seves infraestructures, realitzen a Catalunya. Enguany es lliuren dues categories de premis: el Premi d'Honor i el Premi Trajectòria Municipal.