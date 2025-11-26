La Síndica de Greuges informarà del balanç anual al ple de Manresa el 18 de desembre

La Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas Colomer, participarà de manera presencial en el ple municipal de Manresa del pròxim 18 de desembre, on presentarà el balanç anual de la seva activitat a la ciutat i donarà compte de les principals actuacions dutes a terme al llarg de l'any.
Quarta visita de l'any per atendre queixes i consultes
Abans del ple, l'equip itinerant de la institució farà la quarta i darrera visita del 2025 a Manresa. Serà dimarts 2 de desembre, de 9 del matí a 2 del migdia, al Casal de les Escodines (carrer Sant Bartomeu, 50). La ciutadania podrà ser atesa tant de manera presencial com a distància -per trucada o videotrucada-, amb l'objectiu de facilitar al màxim l'accés al servei.
Per ser atès, es recomana demanar cita prèvia a través del web de la Síndica, del telèfon gratuït 900 124 124 o del correu sindic@sindic.cat.
La Síndica de Greuges té com a missió vetllar per la defensa dels drets de les persones davant actuacions o omissions de les administracions públiques. Supervisa el funcionament de la Generalitat i dels ens locals, així com d'empreses que presten serveis essencials, com l'aigua, la llum, la telefonia o el gas.
Nou conveni amb l'Ajuntament per reforçar la col·laboració
L'Ajuntament de Manresa i la institució del Síndic de Greuges han signat un nou conveni de col·laboració per al període 2025-2029, que substitueix l'acord vigent des del 2017. El nou document amplia i actualitza els compromisos entre ambdues parts i garanteix la continuïtat de quatre visites anuals a la ciutat per atendre queixes i consultes. El conveni també preveu l'elaboració d'un informe anual amb possibilitat de presentació en sessió plenària, com es farà el 18 de desembre.