L'Ajuntament de Manresa reforça la seva projecció internacional amb visites de treball a Itàlia

L'Ajuntament de Manresa ha intensificat aquest inici d'any la seva activitat internacional amb la participació en diverses visites d'estudi i trobades de treball a Itàlia, orientades a l'intercanvi de bones pràctiques en àmbits com la seguretat, la sostenibilitat i el disseny urbà.
Seguretat urbana i percepció de l'espai públic
En el marc del projecte europeu Citisense, una delegació manresana encapçalada pel regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Anjo Valentí, s'ha desplaçat a Nàpols i Roma entre els dies 27 i 29 de gener. Les sessions de treball han permès abordar la seguretat urbana des d'una perspectiva integral, amb especial atenció a la gestió de l'economia nocturna i a la millora de la percepció de seguretat a l'espai públic.
Durant la visita s'han dut a terme itineraris de camp i tallers participatius amb agents locals, amb l'objectiu de compartir experiències i identificar solucions aplicables als entorns urbans.
Mobilitat sostenible i economia circular
Paral·lelament, dins del projecte Smile City, s'han celebrat reunions i sessions de treball a Roma del 28 al 30 de gener. En aquestes trobades hi ha participat el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia, i s'han centrat en el disseny de solucions de mobilitat sostenible, l'ús de materials provinents de l'economia circular en projectes urbans i el desenvolupament d'eines digitals per a una gestió més eficient de les infraestructures.
Regeneració urbana i proximitat
Finalment, la setmana vinent, Manresa participarà en una nova visita d'estudi a Reggio Emilia en el marc del projecte Proximities. La delegació estarà encapçalada per l'alcalde, Marc Aloy, que intervindrà a l'esdeveniment internacional The Beauty of Proximity. En aquest fòrum, Aloy exposarà el projecte de la Fàbrica Nova com a exemple de recuperació d'espais industrials i de disseny urbà pensat per a les persones.
Durant l'estada, l'alcalde també mantindrà una trobada institucional amb l'alcalde de Reggio Emilia, Marco Massari, i podrà conèixer de primera mà diverses iniciatives de regeneració urbana impulsades per la ciutat italiana.