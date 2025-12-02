Marc Aloy visitarà la Sagrada Família en la propera visita de l'alcalde als barris

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el regidor d'Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto, continuen el seu recorregut barri a barri amb una nova jornada de la iniciativa L'alcalde als barris, que aquest proper 10 de desembre es dedicarà al barri de la Sagrada Família. Al llarg de tot el dia, visitaran comerços, escoles, equipaments i entitats per conèixer de prop la realitat quotidiana del veïnat.
La jornada culminarà amb una trobada oberta a la ciutadania, a 2/4 de 6 de la tarda, al local de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família (c/ Penedès, s/n), on es podran compartir inquietuds, suggeriments i propostes de millora.
Un projecte per reforçar el contacte directe amb la ciutadania
La iniciativa L'alcalde als barris es va posar en marxa el febrer de 2024 amb l'objectiu d'enfortir el diàleg i la proximitat entre el govern municipal i la població. El format, que combina visites de camp amb trobades obertes, ha rebut molt bona acollida per part dels veïns de tots els barris visitats.
Durant aquestes jornades, l'alcalde i el regidor conversen amb comerciants, professionals de serveis, centres educatius, associacions i entitats per recollir impressions directes sobre el funcionament del barri, les seves necessitats i potencialitats.
La novena parada d'un itinerari iniciat el 2024
La Sagrada Família serà el novè barri que visita Marc Aloy en el marc d'aquest programa. Fins ara, les jornades han arribat als barris de:
- Font dels Capellans
- Carretera de Santpedor
- Xup
- Plaça Catalunya
- Balconada
- Poble Nou
- Valldaura
- Els Comtals
A cada visita, l'alcalde ha recollit aportacions que es traslladen als serveis municipals per estudiar possibles actuacions o millores.
Un espai de participació accessible al veïnat
La trobada del proper 10 de desembre està oberta a totes les persones que viuen o tenen algun vincle amb el barri de la Sagrada Família. L'Ajuntament anima el veïnat a participar-hi activament per contribuir a definir prioritats i reforçar la vida comunitària.