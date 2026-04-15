Artés impulsa les Stolpersteine per homenatjar deportats del nazisme

L'Ajuntament d'Artés ha posat en marxa el Projecte Stolpersteine amb l'objectiu de recuperar la memòria de les persones del municipi que van ser deportades, perseguides o assassinades pel règim nazi durant la Segona Guerra Mundial. La iniciativa culminarà el proper 25 d'abril amb un acte institucional i la col·locació de sis llambordes commemoratives en diferents punts vinculats a les víctimes.
El projecte s'emmarca en les polítiques de memòria democràtica i vol fer visible, en l'espai públic, el record d'aquestes trajectòries personals marcades per la repressió. En total, s'han documentat almenys sis persones amb vinculació directa amb Artés que van ser deportades als camps nazis, cinc de les quals hi van perdre la vida.
Pedres de memòria al lloc on van viure en llibertat
Les Stolpersteine -que en alemany significa "pedres que fan ensopegar"- són petites llambordes de formigó de 10 per 10 centímetres amb una placa de llautó on s'inscriu el nom de la víctima, l'any de naixement, la data de deportació i el destí final. Aquestes peces es col·loquen davant del darrer domicili conegut on la persona va viure en llibertat.
Amb aquest gest simbòlic, es pretén integrar la memòria en la vida quotidiana del municipi i convidar la ciutadania a reflexionar sobre les conseqüències de la intolerància i la vulneració dels drets humans. En el cas d'Artés, es preveu instal·lar cinc llambordes al nucli urbà i una a Vacarisses, en col·laboració amb aquest municipi.
L'acte central tindrà lloc dissabte 25 d'abril a les 11 del matí a la plaça Francesc Blancher, des d'on es farà el recorregut per col·locar les diferents pedres de memòria. La iniciativa permetrà retornar simbòlicament aquestes persones al seu entorn i reconèixer el seu lloc dins la història col·lectiva del poble.
Un projecte de llarg recorregut i amb vocació educativa
L'origen del projecte es remunta a una moció de govern aprovada l'any 2020, que va iniciar un procés de recerca i documentació que s'ha allargat durant diversos anys. Aquest treball ha comptat amb la implicació de familiars de les víctimes i d'un grup de recerca que ha reconstruït les seves trajectòries vitals amb rigor i compromís.
Més enllà de la col·locació de les Stolpersteine, el projecte té una clara voluntat de continuïtat. L'Ajuntament d'Artés preveu desenvolupar un pla anual d'activitats de divulgació i sensibilització adreçat al conjunt de la ciutadania, amb un èmfasi especial en l'àmbit educatiu.
En aquest sentit, s'impulsaran iniciatives específiques per a l'alumnat de 4t d'ESO i Batxillerat dels centres de secundària del municipi, amb l'objectiu de treballar la memòria històrica, els valors democràtics i el respecte als drets humans. El projecte es planteja com una eina pedagògica per connectar les noves generacions amb el passat i fomentar una ciutadania crítica i compromesa.