La reorganització dels espais dona un nou impuls a la Fira d'Artés

La Fira d'Artés ha tancat la seva 65a edició amb una alta afluència de públic, després d'un cap de setmana en què milers de visitants han omplert els carrers del municipi. L'edició d'enguany ha estat marcada per la reorganització dels espais del recinte firal, una aposta de l'organització que ha permès millorar la seguretat, la mobilitat i la connexió entre les diferents zones.
La regidora de la fira, Judit Vall, ha valorat molt positivament els canvis introduïts. Segons ha explicat, el trasllat de les atraccions a un espai més ampli no només ha garantit millors condicions de seguretat, sinó que també ha facilitat un accés més còmode i ben connectat amb la resta de l'activitat comercial. Vall ha assegurat que els resultats confirmen que la decisió ha estat encertada.
Una oferta més diversa sense perdre l'essència
L'exposició firal ha continuat sent un dels principals atractius, mantenint el seu pes com a referent en els sectors de l'automoció i la maquinària agrícola. Tot i això, l'edició d'aquest any ha apostat per ampliar i diversificar l'oferta, amb la incorporació de nous expositors vinculats a àmbits com el tractament de purins, els drons o els sistemes de tancament per al bestiar.
També s'ha reforçat la presència de bicicletes, en línia amb una aposta creixent per la mobilitat sostenible. Aquesta combinació d'elements tradicionals i noves propostes ha contribuït a consolidar el caràcter plural de la fira.
Bona acollida de les novetats
Entre les principals novetats d'enguany, destaca l'estrena de l'espai La Trobada Més Animal, una iniciativa impulsada per emprenedors locals i centrada en el món animal, que ha tingut una molt bona acollida tant per part del públic com de l'organització.
D'altra banda, l'espai de la Cervesa Artesana, situat a la plaça de l'Església, ha tornat a registrar una elevada participació, consolidant-se com un dels punts neuràlgics de la fira.
Alta participació i reptes de futur
El moment de màxima afluència es va viure diumenge al matí, especialment durant les hores centrals de la jornada, coincidint amb les activitats de cultura popular, com el pas de gegants i bastoners, que van atreure nombrosos visitants.
De cara a futures edicions, l'organització ja treballa en noves millores, especialment en l'espai d'artesania ubicat al carrer Catalunya. Segons la regidora, aquest àmbit és encara una "assignatura pendent", amb la voluntat de dotar-lo de més serveis, com punts de connexió elèctrica, per garantir millors condicions als expositors i assegurar la continuïtat d'aquest sector dins la fira.