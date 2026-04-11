El CB Artés s'imposa a la pròrroga a l'AE Minguella i reforça el lideratge

El CB Artés ha aconseguit una victòria de gran valor davant l'AE Minguella - Pure Cuisine (70-67) en un partit intens que s'ha decidit a la pròrroga, després que els badalonins forcessin el temps extra en l'últim minut.
Domini local durant bona part del partit
El conjunt bagenc ha portat la iniciativa des de l'inici, tot i la igualtat del primer quart, que ha finalitzat amb un ajustat 17-15. Progressivament, els locals han anat imposant el seu ritme i han aconseguit obrir escletxa abans del descans, arribant-hi amb un avantatge de deu punts (40-30).
Reacció del Minguella i pròrroga
A la represa, però, el partit ha canviat de dinàmica. L'AE Minguella ha anat retallant diferències fins a situar-se amb opcions clares. Al final del tercer quart, el marcador ja reflectia un ajustat 52-48, i els visitants han culminat la remuntada en el tram final fins a empatar a 60 i forçar la pròrroga, tot i no haver arribat a estar mai per davant en el marcador.
Més encert dels bagencs en el temps extra
En el temps afegit, el CB Artés ha sabut mantenir la calma i gestionar millor els moments clau, fet que li ha permès assegurar el triomf per 70-67 davant un rival directe de la part alta de la classificació.
Ferran Mas ha estat el jugador més destacat dels bagencs amb una actuació molt completa: 20 punts, 10 rebots, 2 assistències i 4 recuperacions.
Amb aquesta victòria, el CB Artés continua líder i fa un pas important en la seva lluita per mantenir-se al capdavant de la classificació.