Avinyó acull l'exposició «Controles?» sobre drogues i ús de pantalles

Avinyó acull fins al 28 d'abril l'exposició interactiva Controles?, una iniciativa de la Diputació de Barcelona per prevenir conductes de risc entre joves i adolescents.
Una proposta preventiva per a joves i famílies
L'exposició interactiva Controles?, impulsada per la Diputació de Barcelona, fa parada aquest mes d'abril a Avinyó. La mostra, centrada en la prevenció del consum de drogues i l'ús problemàtic de les pantalles, s'ha instal·lat al Casal Jove El Refugi, situat al carrer Major, 9, fins al 28 d'abril.
La iniciativa s'adreça a tres col·lectius diferenciats: adolescents d'entre 12 i 15 anys, joves a partir de 16 anys, i també famílies, professionals i adults interessats a obtenir informació i eines sobre aquestes qüestions.
Format interactiu i activitats complementàries
A més de la visita presencial, Controles? també compta amb un format digital que permet fer un recorregut virtual en 360 graus i consultar els continguts en 3D, amb recursos que afavoreixen la participació dels usuaris.
Els visitants poden optar per fer visites guiades, que tenen una durada aproximada d'una hora i mitja. Durant aquestes sessions, dos professionals especialitzats en addiccions expliquen els continguts de l'exposició i promouen espais de diàleg i reflexió.
La proposta es completa amb materials educatius i activitats complementàries, com tallers per a alumnes i sessions formatives adreçades a professionals i famílies, amb l'objectiu de reforçar la prevenció i la sensibilització en l'àmbit de les addiccions.