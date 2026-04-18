18 de abril de 2026

Societat

Avinyó acull l'exposició «Controles?» sobre drogues i ús de pantalles

La mostra interactiva ofereix activitats i visites guiades per a joves i famílies

  L'exposició «Controles?» arriba a Avinyó

Publicat el 18 d’abril de 2026 a les 22:48

Avinyó acull fins al 28 d'abril l'exposició interactiva Controles?, una iniciativa de la Diputació de Barcelona per prevenir conductes de risc entre joves i adolescents.

Una proposta preventiva per a joves i famílies

L'exposició interactiva Controles?, impulsada per la Diputació de Barcelona, fa parada aquest mes d'abril a Avinyó. La mostra, centrada en la prevenció del consum de drogues i l'ús problemàtic de les pantalles, s'ha instal·lat al Casal Jove El Refugi, situat al carrer Major, 9, fins al 28 d'abril.

La iniciativa s'adreça a tres col·lectius diferenciats: adolescents d'entre 12 i 15 anys, joves a partir de 16 anys, i també famílies, professionals i adults interessats a obtenir informació i eines sobre aquestes qüestions.

Format interactiu i activitats complementàries

A més de la visita presencial, Controles? també compta amb un format digital que permet fer un recorregut virtual en 360 graus i consultar els continguts en 3D, amb recursos que afavoreixen la participació dels usuaris.

Els visitants poden optar per fer visites guiades, que tenen una durada aproximada d'una hora i mitja. Durant aquestes sessions, dos professionals especialitzats en addiccions expliquen els continguts de l'exposició i promouen espais de diàleg i reflexió.

La proposta es completa amb materials educatius i activitats complementàries, com tallers per a alumnes i sessions formatives adreçades a professionals i famílies, amb l'objectiu de reforçar la prevenció i la sensibilització en l'àmbit de les addiccions.

