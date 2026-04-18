L'espiritualitat articula la setzena edició d'un Música i Romànic més eclèctic que mai

La setzena edició del cicle Música i Romànic ja està en marxa amb una programació que combinarà 43 concerts de diversos estils amb un fil conductor comú: l'espiritualitat. La presentació s'ha fet aquest divendres amb la participació del president de l'entitat organitzadora, Josep Llobet; el vicepresident, Joan Badia; el director artístic, Albert Galbany; així com representants institucionals i culturals del territori.
Un cicle eclèctic amb novetats escèniques
El Música i Romànic manté la fórmula que l'ha consolidat al llarg dels anys, amb una proposta musical diversa que inclou música clàssica, antiga i músiques del món. Entre els noms destacats d'aquesta edició hi ha el Quartet Vivancos, el grup vocal Vircan i l'artista Marc Vilajuna.
La principal novetat d'enguany és la incorporació d'una proposta que combina teatre i música en un mateix conjunt patrimonial, el castell de Castellar. L'activitat es dividirà en dos espais diferenciats: en un, s'hi representarà una breu peça teatral basada en una història del segle XIV trobada a l'Arxiu Comarcal del Bages i adaptada per la historiadora Roser Parcerisas. L'obra gira entorn de Blanquina de Grevalosa, esposa de Pere III de Grevalosa, que va viure en aquest mateix castell.
En paral·lel, en una altra sala del recinte, s'hi oferirà un concert de música medieval a càrrec d'Antoni Madueño, especialista en repertori antic i instruments històrics. Aquesta proposta busca oferir una experiència immersiva que connecti patrimoni, història i creació artística.
Música espiritual en múltiples formats
El programa manté l'aposta per la qualitat artística i la diversitat de formats. El Quartet Vivancos, format a l'Escola Superior de Música de Catalunya sota la tutela del Quartet Casals, presentarà un repertori centrat en la música espiritual de diferents èpoques, amb compositors com Bach, Toldrà o Debussy. El conjunt, en clara projecció, ha actuat en escenaris com el Liceu, el Palau de la Música Catalana o L'Auditori.
Per la seva banda, el grup Vocal Vircan aportarà una mirada internacional amb el cant polifònic georgià, reconegut per la UNESCO com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Format per set cantants d'origen georgià i català, el grup interpreta cants tradicionals, litúrgics i populars i ha estat convidat a actuar a Tbilissi pel govern de Geòrgia.
També destaca la presència de Marc Vilajuna, músic i compositor especialitzat en cant gregorià i música antiga, que combina la interpretació històrica amb la creació contemporània. La seva proposta posa especial èmfasi en la connexió amb l'espai i l'acústica dels escenaris, amb l'objectiu de generar experiències singulars per al públic.
Diàleg entre patrimoni i creació
Una altra de les propostes destacades serà la col·laboració entre Antoni Madueño i el Grup de Teatre ACR de Fals. Madueño, doctor en musicologia i especialista en música medieval i trobadoresca, és conegut per les seves actuacions en espais patrimonials, on combina interpretació musical amb elements escenogràfics.
El grup de teatre, vinculat a l'Associació Cultural i Recreativa de Fals i dirigit per Francesc Parcerisas, aportarà la seva experiència en teatre popular i contemporani per donar vida a la peça històrica. Aquesta col·laboració reforça la voluntat del Música i Romànic d'explorar nous formats i d'establir ponts entre disciplines.
Presència institucional i territorial
L'acte de presentació ha comptat també amb la participació de l'alcalde de Sant Jaume de Frontanyà, Manel Anselmo, i del regidor de Sant Feliu Sasserra, Ramon Domènech, evidenciant l'arrelament territorial del cicle i la seva dimensió com a projecte cultural compartit entre diversos municipis.
Amb aquesta nova edició, el Música i Romànic consolida la seva trajectòria com un cicle que aposta per la qualitat artística, la singularitat dels espais i la connexió entre música, patrimoni i espiritualitat. La incorporació de nous formats, com la combinació de teatre i música, reforça la voluntat d'innovar i d'ampliar l'experiència cultural per al públic.