Callús projecta un nou espai verd a la Font amb un estudi de la Diputació

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Callús un estudi de programació per definir el futur d'un nou espai verd a la Font, en una parcel·la d'1,1 hectàrees situada al límit sud del camp de futbol. El document estableix criteris i alternatives per orientar la seva transformació en zona d'ús públic.
Un espai verd amb intervencions de baixa intensitat
L'estudi analitza diverses opcions d'actuació i proposa criteris perquè el consistori pugui prendre decisions tècniques i polítiques sobre el desenvolupament de l'àmbit.
Les propostes se centren en intervencions de baixa intensitat amb l'objectiu de potenciar la circulació, l'estada i la qualitat paisatgística de l'espai, sense una urbanització agressiva del terreny.
Entre les actuacions previstes hi ha la creació de petits espais d'estada i joc, la millora dels recorreguts i accessos, la potenciació de la vegetació existent i l'estabilització de talussos i desnivells.
Millora de l'accessibilitat i la seguretat
Un dels eixos principals del projecte és la millora de l'accessibilitat i la seguretat de l'espai, amb actuacions pensades per facilitar-ne l'ús per part de la ciutadania. L'estudi també incorpora criteris de sostenibilitat i resiliència, amb l'objectiu d'afavorir un espai verd adaptat a les condicions ambientals i al seu entorn natural.
Un projecte estructurat per fases
El document divideix la parcel·la en quatre zones d'intervenció diferenciades i estableix una valoració econòmica per a cadascuna d'elles. Aquesta planificació permet a l'Ajuntament plantejar una execució progressiva en funció de la disponibilitat pressupostària.
D'aquesta manera, el projecte es pot desenvolupar per fases, adaptant-se als recursos municipals i a les prioritats d'execució.
Un espai de trobada vinculat a l'entorn natural
L'Ajuntament de Callús té com a objectiu convertir aquest espai en un punt de trobada i gaudi de la natura, amb una intervenció mínima que preservi el caràcter de l'entorn.
La parcel·la es considera un espai amb alt potencial com a zona verda extensiva, amb bona accessibilitat i vistes obertes cap al paisatge natural de l'entorn, fet que reforça la voluntat de mantenir-ne la integració amb el medi.