Cardona aplica noves tarifes de l'aigua amb un model que protegeix els consums baixos

L'Ajuntament de Cardona aplicarà a partir d'aquest mes d'abril les noves tarifes del servei d'aigua, en un canvi que s'emmarca en l'actualització del cànon impulsada per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). El nou model manté un sistema progressiu per trams i busca protegir els consums més baixos, especialment en llars petites o amb gent gran, mentre concentra els increments en els usos més elevats.
Canvis en el cànon de l'aigua
La modificació arriba arran del canvi en el cànon de l'aigua, un tribut gestionat per l'ACA que té un pes important en la factura final. La principal novetat és la desaparició del sistema anterior que fixava un consum mínim de 18 m3 trimestrals, que es cobrava encara que no s'assolís.
Aquest model se substitueix per una quota mensual fixa. En l'àmbit domèstic, serà d'1 euro amb consum i de 3 euros sense consum, mentre que en usos industrials i comercials serà de 3 euros mensuals amb consum i de 10 euros sense consum. Aquest canvi permet ajustar millor el rebut al consum real.
Ajust de les tarifes municipals
Per compensar l'impacte d'aquest nou cànon, el consistori ha reduït el preu del metre cúbic consumit. D'aquesta manera, tot i que l'increment derivat del cànon pot situar-se entre els 3 i 4 euros per rebut, l'efecte final es redueix aproximadament a entre 2 i 3 euros.
L'alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste, ha explicat que el nou sistema respon a un canvi global en el model de facturació i ha subratllat que "tot i l'increment de la quota fixa associada al cànon, es redueix el preu del metre cúbic consumit i el model s'ha dissenyat per minimitzar l'impacte en els consums més baixos".
Impacte segons el consum
El sistema es manté estructurat en tres trams de consum trimestral, amb afectacions diferents segons els nivells d'ús. En aquest sentit, els consums més baixos són els que en surten més beneficiats.
A Cardona, prop del 56% dels habitatges -uns 815- amb consums inferiors als 9 m3 no notaran canvis o bé veuran reduccions que poden anar dels 0,20 als 6 euros per rebut. Un 19% de les llars -uns 275- amb consums entre 10 i 13 m3 tindran increments moderats, mentre que el 25% restant -uns 360 habitatges- amb consums més elevats assumiran les pujades més significatives, que poden arribar fins als 6,39 euros.
En l'àmbit industrial i comercial, aproximadament el 75% dels abonats es troben per sota dels 18 m3 i, en la majoria de casos, veuran reduït el rebut. Un 8% tindrà increments moderats i un 13% experimentarà pujades més destacades.
Un servei per sota del preu d'altres municipis
Malgrat l'actualització, el cost del servei d'aigua a Cardona es manté per sota del d'altres municipis similars. Per un consum de 18 m3, el rebut se situa al voltant dels 31 euros, entre un 30% i un 45% inferior respecte a altres localitats comparables.
Millores en l'eficiència de la xarxa
En paral·lel, el consistori ha destacat la tasca de l'Associació del Fons d'Aimines en la millora del servei. Segons ha explicat l'alcaldessa, en els darrers anys s'ha incrementat l'eficiència de la xarxa fins al 74%, amb una millora del 50%, gràcies a inversions i a la captació de subvencions per reduir pèrdues i optimitzar el sistema.
Un rebut amb diversos conceptes
Finalment, des de l'Ajuntament es recorda que el rebut de l'aigua inclou diferents conceptes: la tarifa municipal, el cànon de l'aigua fixat per l'ACA i altres serveis com el clavegueram o el sanejament, així com els impostos corresponents. Les modificacions aprovades afecten principalment la part municipal, però el cost final depèn del conjunt d'aquests elements.