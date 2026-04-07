Cardona inicia la reforma de la plaça del Mercat

L'Ajuntament de Cardona ha iniciat les obres de reforma de la plaça del Mercat amb l'objectiu de millorar-ne l'accessibilitat, renovar serveis i preservar el valor patrimonial d'aquest espai central del nucli antic, en el marc d'un projecte més ampli que inclou també el carrer dels Escasany i un tram del carrer Nou.
Un projecte per transformar un espai clau del nucli antic
L'Ajuntament de Cardona ha posat en marxa les obres de reforma de la plaça del Mercat, una actuació inclosa dins el pla de carrers del Programa de Govern 2023-2027. Aquesta intervenció forma part d'un projecte més ampli que vol adequar i reurbanitzar aquest espai i el carrer dels Escasany per reforçar el seu paper com a eix comercial i vertebrador de la vila.
El projecte global es divideix en tres lots. El primer és el que s'executa en aquesta fase inicial, mentre que els lots 2 i 3 es desenvoluparan posteriorment i inclouran actuacions al carrer dels Escasany i en un tram del carrer Nou.
Aquest conjunt d'intervencions permetrà no només renovar el paviment, sinó també millorar diverses xarxes bàsiques de serveis, com el clavegueram, l'aigua potable, les telecomunicacions, el gas o l'enllumenat públic, actualitzant infraestructures que en alguns casos es troben obsoletes.
Millora de l'accessibilitat i eliminació de barreres
Un dels objectius principals de l'actuació és millorar l'accessibilitat de la plaça, eliminant les barreres arquitectòniques existents i facilitant el pas de vianants. El projecte manté la configuració de plataforma única, amb prioritat per als vianants, i aposta per un espai més amable i funcional.
A la zona porxada no es preveuen canvis estructurals, però sí una intervenció en el límit amb el paviment per millorar la continuïtat de l'espai. Aquesta actuació permetrà unificar nivells i afavorir la mobilitat, especialment per a persones amb mobilitat reduïda o usuàries de cadira de rodes.
La reforma pretén, així, adaptar la plaça als requeriments actuals en matèria de seguretat i accessibilitat, sense perdre la seva identitat.
Respecte per la memòria històrica de la vila
El projecte posa un èmfasi especial en la preservació del valor patrimonial de la plaça del Mercat, considerada un dels punts originaris de Cardona. En aquest sentit, es mantindran els criteris tradicionals de materialitat i estètica.
Pel que fa als acabats, es preveu la col·locació d'un nou paviment de pedra sorrenca de Cardona, concretament mollassa vermella del Solsonès, del mateix tipus i cromatisme que l'actual. Aquesta elecció busca garantir la coherència amb l'entorn històric i reforçar la identitat del nucli antic.
A més, davant de l'església s'incorporarà un tram de paviment actual recuperat que actuarà com a element singular dins de la plaça. Aquest espai vol posar en relleu el punt on tradicionalment tenen lloc algunes de les actuacions més emblemàtiques de la Festa Major, com la recepció de la Verge del Patrocini, el ball de bastons, el ball de l'àliga o el correbou.
Calendari d'obres i finançament
Les obres tenen una durada prevista d'uns cinc mesos i s'han planificat amb l'objectiu de minimitzar les afectacions, especialment durant les dates de la Festa Major.
El projecte té un pressupost global de 743.384,59 euros, dels quals 357.743,69 euros corresponen al primer lot actualment en execució. El finançament prové del Programa General d'Inversions de la Diputació de Barcelona, del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya de la Generalitat i de fons propis municipals.
Una actuació emmarcada en el pla de mandat
La reforma de la plaça del Mercat s'inscriu dins les actuacions previstes al Pla de Mandat per millorar progressivament els espais públics del nucli antic de Cardona.
En paral·lel, l'Ajuntament ja ha redactat el projecte executiu per a la reurbanització de la plaça de Santa Eulàlia i el carrer de la Fira, amb la voluntat de continuar avançant en la millora de l'espai urbà.
Segons ha explicat la regidora d'Urbanisme, Helena Arnaste, aquesta actuació ha de permetre "millorar un dels espais centrals del nucli antic mantenint la seva identitat", amb la voluntat de fer-lo "més accessible i més agradable per als vianants" i, alhora, posar en valor un entorn que forma part de la història de la vila.