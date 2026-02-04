El Bages impulsa un programa de teatre fòrum per repensar les cures en clau comunitària

El Consell Comarcal del Bages, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha posat en marxa el cicle de tallers Àvies del segle XXI, una proposta de teatre fòrum per identificar i debatre situacions quotidianes vinculades a les cures, les càrregues familiars i les relacions entre generacions. La primera sessió, celebrada a Cardona, va aplegar gairebé 50 participants i el programa s'estendrà per la comarca entre gener i abril de 2026.
Un teatre fòrum per fer visibles les cures
L'activitat s'adreça a persones a partir de 12 anys i utilitza una metodologia vivencial i participativa basada en el role-playing i les dinàmiques de grup. A partir de la història de la Trini, una àvia de 80 anys, el públic deixa de ser un simple espectador per convertir-se en espect-actor, intervenint en l'acció, substituint personatges i assajant respostes a conflictes reals per explorar canvis d'actitud i de rols dins la família.
La sessió combina jocs d'escalfament, una peça teatral i un fòrum de debat posterior, amb una durada total d'uns 90 minuts. El format està pensat per adaptar-se a equipaments municipals de proximitat i facilitar la participació de perfils diversos.
Una mirada intergeneracional i comunitària
La consellera comarcal Lluïsa Tulleuda ha destacat que el projecte "posa sobre la taula allò que sovint és invisible: qui cuida, com es reparteixen les cures i quin impacte té en la vida de les dones grans". Segons ha subratllat, el teatre fòrum permet "posar límits, repartir responsabilitats i escoltar-nos entre generacions", amb l'objectiu de promoure més corresponsabilitat, benestar emocional i cohesió comunitària.
Properes sessions al territori
Després de l'estrena a Cardona, el cicle continuarà a Sant Joan de Vilatorrada el 16 de març a les 5 de la tarda i a Castellbell i el Vilar el 20 de març a 2/4 d'11 del matí. El programa també arribarà a Súria i a altres municipis del Bages, en coordinació amb els ajuntaments i la xarxa local de serveis.
Les sessions són gratuïtes i volen generar espais de diàleg intergeneracional on famílies, adolescents, persones grans i professionals puguin compartir mirades i compromisos per repartir millor les cures.