Societat

L'alumnat de l'Institut Lacetània impulsa activitats per fomentar el català a escoles de Manresa

La iniciativa s'emmarca en el projecte de Servei Comunitari "Tu pots marcar la diferència!" de 3r d'ESO

Publicat el 03 de febrer de 2026 a les 16:31

Alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Lacetània estan desenvolupant activitats educatives en diverses escoles de Manresa amb l'objectiu de reforçar la competència comunicativa en llengua catalana entre l'alumnat de primària. La proposta forma part del projecte de Servei Comunitari Tu pots marcar la diferència!, que convida els joves a crear iniciatives amb un impacte real a la ciutat.

Aprendre tot fent un servei a la comunitat

El Servei Comunitari de l'Institut Lacetània permet a l'alumnat sortir de la dinàmica habitual de l'aula i posar els seus aprenentatges al servei dels altres. En aquest cas, els nois i noies treballen la llengua catalana a través d'activitats lúdiques i educatives adreçades a infants d'Educació Infantil i Primària de diferents centres de Manresa.

Jocs i contes per apropar el català als infants

Organitzats en grups reduïts, els estudiants preparen a classe materials adaptats a cada edat. Un dels projectes, Juguem amb l'ortografia, proposa jocs pensats per a alumnes de Cicle Mitjà i Superior de l'Escola Pare Algué. L'altra iniciativa, Conta-contes Lacetània, està adreçada a infants d'Educació Infantil i Cicle Inicial de l'Escola Renaixença, i combina la narració de contes amb activitats per racons a partir de les històries explicades.

Un aprenentatge amb impacte educatiu i social

Els projectes tenen un impacte positiu tant a les escoles participants com al mateix institut. A més de reforçar l'expressió oral i l'organització, l'alumnat de l'Institut Lacetània desenvolupa valors com la responsabilitat, l'empatia i l'autonomia. El centre destaca el Servei Comunitari com una eina clau per entendre l'educació com un motor de transformació social i d'aprenentatge significatiu.

