L'Institut Lacetània obre les inscripcions a dos nous certificats professionals

L'Institut Lacetània de Manresa té obertes les inscripcions per a dos nous certificats professionals de nivell 1, adreçats a persones que vulguin millorar la seva ocupabilitat i adquirir competències pràctiques en sectors amb una elevada demanda laboral: l'administratiu i el de la informàtica.
Els certificats professionals són documents oficials que acrediten les competències professionals d'una persona i garanteixen que disposa dels coneixements, habilitats i aptituds necessàries per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat de treball. Tots els certificats inclouen un mòdul de pràctiques en centres de treball. Els certificats professionals de nivell 1 no requereixen cap titulació acadèmica ni experiència professional prèvia, fet que els converteix en una oportunitat accessible per a persones que volen iniciar o reorientar el seu camí laboral.
Operacions auxiliars de serveis administratius i generals
Aquesta formació es començarà a impartir a finals de gener en horari de tarda. L'alumnat aprendrà a gestionar la documentació i la missatgeria d'una empresa o entitat, a utilitzar programes informàtics per a la gestió de dades i a organitzar i coordinar tasques administratives. A més, adquirirà les habilitats de comunicació oral i escrita necessàries per desenvolupar una feina com a auxiliar administratiu o administrativa, tant en entitats públiques i privades com en empreses de diferents sectors.
Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics
Aquest certificat començarà a mitjans de gener, també en horari de tarda. Es tracta d'un curs on s'aprenen els coneixements bàsics del funcionament d'ordinadors i altres sistemes microinformàtics. L'alumnat adquirirà les habilitats necessàries per poder detectar les principals avaries i actuar desmuntant, muntant i reparant els equips de manera eficient i segura. També s'hi ensenyarà com funcionen els diferents components dels ordinadors i quina és la funció de cada un d'ells.
Informació i inscripcions
Les persones interessades en obtenir més informació o formalitzar la inscripció poden consultar aquest enllaç, trucar al 93 877 37 50 o enviar un correu electrònic a inslacetania@xtec.cat.
Es tracta d'una proposta impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).