Els instituts de la Catalunya Central estrenen uns premis per apropar l'economia social a l'aula

L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central impulsa per primera vegada al territori els Premis de Cooperativisme per a Instituts, una iniciativa que vol acostar l'economia social i solidària a l'alumnat de secundària i formació postobligatòria. El certamen, promogut conjuntament amb la Fundació Roca Galès i la Xarxa d'Ateneus Cooperatius, s'adreça a estudiants de 4t d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de les comarques de la Catalunya Central, amb l'objectiu d'estimular la recerca, el pensament crític i el coneixement del model cooperatiu.
Un certamen educatiu per conèixer alternatives econòmiques
Els Premis de Cooperativisme per a Instituts neixen amb la voluntat de donar a conèixer a les persones joves models econòmics basats en la cooperació, la democràcia interna i l'arrelament al territori. Segons expliquen des de l'Ateneu Cooperatiu, la iniciativa vol contribuir a ampliar la mirada de l'alumnat sobre les formes d'organització econòmica existents i reforçar valors com la participació, la responsabilitat col·lectiva i el compromís social.
La convocatòria s'adreça a centres educatius de la Catalunya Central i pretén generar vincles entre el món educatiu i el teixit cooperatiu del territori, tot afavorint que els estudiants coneguin experiències reals d'economia social i solidària properes al seu entorn.
Tres categories segons l'etapa educativa
Els premis s'estructuren en tres categories diferenciades, adaptades a cada etapa formativa. En el cas de 4t d'ESO, s'hi poden presentar treballs grupals centrats en el cooperativisme o l'economia social. Pel que fa al Batxillerat, la convocatòria s'adreça als treballs de recerca que abordïn aquesta temàtica. Finalment, en l'àmbit dels Cicles Formatius, es podran presentar projectes vinculats a iniciatives reals de cooperativisme o d'economia social.
Tots els treballs hauran de ser originals, presentar-se en format digital i comptar amb la supervisió d'un docent del centre educatiu corresponent. Les bases del certamen destaquen que es valorarà especialment la connexió amb experiències cooperatives del territori i la capacitat dels projectes d'aportar una mirada transformadora sobre l'economia i la societat.
Premis vinculats a l'economia social
Els treballs premiats rebran diferents reconeixements relacionats amb l'economia social i solidària. En concret, s'atorgaran vals de consum per utilitzar en iniciatives de l'economia social, subscripcions a la revista Cooperació Catalana i llibres editats per la Fundació Roca Galès, especialitzada en la difusió del pensament cooperatiu.
Els projectes es podran presentar fins al 21 de juny, i els resultats del certamen es faran públics durant el primer trimestre del curs següent. D'aquesta manera, els organitzadors volen facilitar la participació dels centres educatius i integrar els treballs dins la planificació acadèmica habitual.
Enfortir el vincle entre educació i cooperativisme
Des de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central consideren que aquests premis representen una oportunitat per reforçar els vincles entre els centres educatius i el teixit cooperatiu local. Alhora, subratllen la importància d'impulsar una cultura econòmica més democràtica entre les persones joves, posant en valor models que prioritzen les persones per davant del lucre i que tenen un fort impacte social i territorial.
Amb aquesta primera edició, el cooperativisme entra a les aules com a objecte d'estudi i reflexió, amb la voluntat de despertar l'interès de l'alumnat per formes d'organització econòmica alternatives i arrelades al territori de la Catalunya Central.