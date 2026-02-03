Jutgen un manresà per deixar-ne borni un altre estavellant-li un got a la cara la nit de Nadal

La secció 10 de l'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà el proper 11 de febrer un manresà a qui la Fiscalia acusa d'un delicte de lesions per estavellar-li un got a la cara a un conegut, que, entre d'altres lesions, va perdre completament la visió d'un ull. L'acusació demana per a l'acusat una condemna d'11 anys de presó i una indemnització acumulada de 76.600 euros.
Agressió quan eren a casa d'un amic comú la nit de Nadal
Els fets es remunten a la nit de Nadal de 2020 en què acusat i víctima es trobaven a casa d'un amic comú. En un moment de la matinada tots dos van iniciar una discussió, en què, segons l'escrit de la Fiscalia, l'acusat, amb ànim "de menyscabar la integritat física" de l'altre li va estavellar un got de vidre a l'ull esquerre, causant-li una ferida a la cara i una ferida oberta al globus ocular.
A causa de l'agressió, i més enllà de la primera assistència sanitària, la víctima va requerir tractament mèdic quirúrgic consistent en sutures a la cara i intervenció quirúrgica amb anestèsia general per a l'extracció de trossos de vidre intraoculars i sutura de l'esclera i la cornea. Les ferides i el tractament van trigar 132 dies en estabilitzar, dels quals 120 van ser impeditius.
A conseqüència d'aquests fets, la víctima va perdre completament la visió de l'ull esquerre, a banda de quedar-li tres cicatrius facials.
Pena i indemnització
La Fiscalia demana per a ell una condemna d'11 anys de presó i la prohibició de comunicar-se o acostar-se a la víctima durant 8 anys un cop completada la pena.
A nivell de responsabilitat civil, l'acusació demana que indemnitzi la víctima amb 4.600 euros per les lesions patides i amb 62.000 euros per les seqüeles.