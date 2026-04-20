El papa Lleó XIV beneirà la Caravana de la Pau de sor Lucía Caram

El papa Lleó XIV beneirà la Caravana de la Pau impulsada per sor Lucía Caram durant la seva visita a Barcelona el juny vinent. La monja ha confirmat a Nació Manresa aquest gest de suport al projecte solidari amb Ucraïna.
El Vaticà dona suport a la iniciativa solidària amb Ucraïna
El papa Lleó XIV beneirà la Caravana de la Pau impulsada per sor Lucía Caram en el marc del seu viatge a Barcelona i a l'Estat espanyol, previst per als dies 6, 7 i 8 de juny. La mateixa religiosa ha confirmat a Nació Manresa aquesta informació, que suposa un reconeixement a la tasca humanitària que desenvolupa des de l'inici de la guerra entre Rússia i Ucraïna.
El pontífex està al corrent de la feina que Caram ha dut a terme sobre el terreny, així com del seu compromís amb la població ucraïnesa. També coneix el projecte de la Caravana de la Pau -anomenada oficialment Caravana de la Bondat-, una iniciativa destinada a fer arribar ajuda i assistència en un context marcat per les conseqüències del conflicte bèl·lic.
Tot i que ja s'ha confirmat la voluntat del papa de beneir aquesta acció, la data concreta i els detalls de l'acte es faran públics el 30 d'abril, coincidint amb la visita de representants del Vaticà que han de concretar el programa i els espais on es desenvoluparan els actes.
Una caravana solidària amb origen a Barcelona
La iniciativa que encapçala sor Lucía Caram va posar-se en marxa el mes de febrer passat, quan una primera expedició va sortir de Barcelona en direcció a Odessa. L'acció coincidia amb el quart aniversari de l'inici de la invasió russa d'Ucraïna.
Aquella primera caravana estava formada per 21 vehicles, entre els quals hi havia deu ambulàncies, tres pick-up, un tot terreny i set turismes. Tot el dispositiu es va poder reunir gràcies a una crida impulsada per la religiosa manresana, que dirigeix el convent de Santa Clara i la seva fundació.
La sortida es va fer davant de la Sagrada Família, després d'una missa celebrada a l'interior del temple i presidida pel cardenal Joan Josep Omella. L'acte també va comptar amb la presència de diverses autoritats, entre elles l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Una acció que vol esdevenir corredor humanitari
Després de diverses estades a Ucraïna, l'última aquest mateix cap de setmana, sor Lucía Caram manté activa la crida a empreses i institucions perquè se sumin al projecte. L'objectiu és consolidar un corredor humanitari que permeti atendre persones ferides i reduir els efectes del conflicte sobre la població civil.
La Caravana de la Pau es planteja així com una iniciativa continuada, més enllà d'accions puntuals, amb la voluntat d'oferir suport logístic i sanitari en zones afectades per la guerra.
Visita del papa amb parada a Barcelona i Montserrat
La benedicció de la caravana s'emmarca dins del viatge que el papa Lleó XIV farà a l'Estat espanyol a principis de juny. Durant aquesta visita, el pontífex passarà per Barcelona i també per Montserrat, en una agenda que encara s'està acabant de definir.