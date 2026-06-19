El rodatge de «Los niños del Brasil» provocarà talls al Centre Històric de Manresa

L'Ajuntament de Manresa ha informat de diverses afectacions a la mobilitat al Centre Històric amb motiu del rodatge de la sèrie Los niños del Brasil, produïda per Electra Film SL per a Netflix. Les restriccions afectaran principalment els dies 22, 25 i 26 de juny, tot i que algunes prohibicions d'estacionament s'allargaran fins al 30 de juny.
Talls de trànsit i prohibicions d'estacionament
Els treballs començaran dilluns 22 de juny amb el muntatge de decorats, que obligarà a fer tancaments puntuals de trànsit en diversos punts del Centre Històric. A més, fins al 30 de juny quedarà prohibit estacionar en diferents espais de la plaça Llisach, el carrer Piques, la Baixada na Bastardes, el carrer Na Bastardes, la Baixada dels Jueus, el carrer Vallfonollosa, la plaça d'en Creus i el carrer Fontanet.
Les afectacions més importants arribaran entre les 8 del matí de dijous 25 de juny i les 8 del vespre de divendres 26, quan es tallarà la circulació en diversos carrers de l'entorn de la plaça Llisach. Durant la jornada de dijous, les restriccions també s'estendran a Vallfonollosa, la Baixada de la Seu, Fontanet, la plaça d'en Creus i el tram de la plaça Reforma més proper al Centre Històric.
Canvis en els accessos i al transport públic
Els talls obligaran a habilitar desviaments alternatius per accedir a diferents punts del Centre Històric. L'accés a la plaça Reforma quedarà restringit des del pont de la Reforma i els vehicles seran desviats per carrers com Barreres, Talamanca, Metge Planas o el carrer Nou, que modificarà temporalment el sentit de circulació.
El rodatge també afectarà la línia 11 del servei Bus Manresa. Els usuaris poden consultar els canvis de recorregut a l'aplicació mòbil, al web del servei o al telèfon d'atenció.
Paral·lelament, l'aparcament de la Zona Esportiva del Congost, davant del Vell Congost, reservarà espai per a la logística de la producció entre el 22 i el 27 de juny, període durant el qual no s'hi podrà estacionar.