Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Impulsen una guia per acompanyar la diversitat als centres educatius del Bages

El document s'adreça al professorat de secundària i es presenta en el marc del Dia Internacional per a la Visibilitat Trans*

  • Vista parcial de la portada de la guia -

ARA A PORTADA

Publicat el 26 de març de 2026 a les 23:09

L'Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages han presentat la guia Eines bàsiques per acompanyar la diversitat afectiva, sexual i de gènere, un recurs adreçat al professorat de secundària amb l'objectiu de promoure entorns educatius inclusius i segurs. La iniciativa s'emmarca en la commemoració del Dia Internacional per a la Visibilitat Trans*, que se celebra el 31 de març.

Una eina pràctica per al professorat

La guia es planteja com un instrument accessible que ofereix orientacions per abordar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a l'aula. El document inclou conceptes clau, identifica diferents formes d'LGTBI-fòbia i proposa estratègies per prevenir i actuar davant situacions de discriminació als centres educatius.

La consellera comarcal d'Educació, Dones i Polítiques d'Igualtat, Àdria Mazcuñan, ha destacat que el material vol "donar eines clares i segures als equips docents" i contribuir a una mirada inclusiva centrada en el benestar emocional de l'alumnat. En la mateixa línia, la regidora de Feminismes i LGTBI, Isabel Sánchez Pulido, ha subratllat que la iniciativa permet avançar cap a espais educatius "respectuosos, segurs i lliures de discriminació".

Accions de sensibilització al territori

Coincidint amb aquesta efemèride, el 31 de març es penjarà la bandera Trans* al balcó de l'Ajuntament de Manresa, tal com estableix un acord de ple. Durant tot el mes, ambdues institucions han organitzat diverses activitats per visibilitzar el col·lectiu i sensibilitzar la ciutadania.

La guia es distribuirà a tots els centres de secundària del Bages, amb la voluntat de reforçar el paper de la comunitat educativa en la prevenció de la discriminació i en l'acompanyament de l'alumnat.

Dades que evidencien la necessitat d'actuar

Segons dades recents, l'LGTBI-fòbia continua present en l'àmbit educatiu. A Catalunya, l'any 2024 es van registrar sis denúncies per situacions com assetjament escolar o discriminació, mentre que la Xarxa de Serveis d'Atenció Integral LGTBI va atendre 39 incidències en aquest àmbit.

A escala estatal, un informe del 2025 indica que més de la meitat de les persones LGTBI+ han patit situacions d'odi durant l'etapa de secundària, un fet que posa de manifest la necessitat de reforçar les eines de prevenció i acompanyament dins els centres.

