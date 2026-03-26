Impulsen una guia per acompanyar la diversitat als centres educatius del Bages

L'Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages han presentat la guia Eines bàsiques per acompanyar la diversitat afectiva, sexual i de gènere, un recurs adreçat al professorat de secundària amb l'objectiu de promoure entorns educatius inclusius i segurs. La iniciativa s'emmarca en la commemoració del Dia Internacional per a la Visibilitat Trans*, que se celebra el 31 de març.
Una eina pràctica per al professorat
La guia es planteja com un instrument accessible que ofereix orientacions per abordar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a l'aula. El document inclou conceptes clau, identifica diferents formes d'LGTBI-fòbia i proposa estratègies per prevenir i actuar davant situacions de discriminació als centres educatius.
La consellera comarcal d'Educació, Dones i Polítiques d'Igualtat, Àdria Mazcuñan, ha destacat que el material vol "donar eines clares i segures als equips docents" i contribuir a una mirada inclusiva centrada en el benestar emocional de l'alumnat. En la mateixa línia, la regidora de Feminismes i LGTBI, Isabel Sánchez Pulido, ha subratllat que la iniciativa permet avançar cap a espais educatius "respectuosos, segurs i lliures de discriminació".
Accions de sensibilització al territori
Coincidint amb aquesta efemèride, el 31 de març es penjarà la bandera Trans* al balcó de l'Ajuntament de Manresa, tal com estableix un acord de ple. Durant tot el mes, ambdues institucions han organitzat diverses activitats per visibilitzar el col·lectiu i sensibilitzar la ciutadania.
La guia es distribuirà a tots els centres de secundària del Bages, amb la voluntat de reforçar el paper de la comunitat educativa en la prevenció de la discriminació i en l'acompanyament de l'alumnat.
Dades que evidencien la necessitat d'actuar
Segons dades recents, l'LGTBI-fòbia continua present en l'àmbit educatiu. A Catalunya, l'any 2024 es van registrar sis denúncies per situacions com assetjament escolar o discriminació, mentre que la Xarxa de Serveis d'Atenció Integral LGTBI va atendre 39 incidències en aquest àmbit.
A escala estatal, un informe del 2025 indica que més de la meitat de les persones LGTBI+ han patit situacions d'odi durant l'etapa de secundària, un fet que posa de manifest la necessitat de reforçar les eines de prevenció i acompanyament dins els centres.