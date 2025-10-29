La Capella del Rapte completa el seu procés d'enjardinament

L'entorn de la Capella del Rapte de Manresa ha finalitzat aquest dimecres el seu procés d'enjardinament circular amb la plantació de dos xiprers i herba baixa davant de la seva façana frontal. L'edifici religiós on Sant Ignasi va viure el rapte ha quedat d'aquesta manera envoltat de vegetació amb l'única excepció del lateral oest, que dona a la via Sant Ignasi.\r\n\r\nDesprés de la reurbanització de la plaça Sant Ignasi, amb l'enderroc de l'edifici de la Sala Ciutat i l'obertura de l'espai per donar entrada a l'actual Museu del Barroc de Catalunya - Museu de Manresa, la capella va completar la seva façana est i la seva part posterior amb diverses zones amb vegetació que vol transmetre les diferents comunitats per on passa el Camí Ignasià.\r\n\r\nEn el frontal hi havia quedat un tros del mur original que no tenia continuïtat en la zona enjardinada. Aquesta darrera setmana els operaris han retirat aquesta part de mur i han habilitat l'espai com a jardinera. El procés s'ha completat aquest dimecres amb la plantació dels xiprers en un extrem i herba baixa fins a la sala principal.\r\n