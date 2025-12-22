La Catalunya Central impulsa una campanya per orientar millor l'ús dels serveis sanitaris

La Regió Sanitària Catalunya Central ha posat en marxa una nova campanya informativa adreçada a la ciutadania del Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès i l'àrea de Calaf amb l'objectiu de millorar l'orientació davant problemes urgents de salut i promoure un ús adequat dels recursos assistencials del territori. En un context d'augment de la grip i de pressió sobre el sistema sanitari, la iniciativa vol ajudar la població a saber on adreçar-se en funció de la gravetat del seu malestar i garantir una atenció més eficient i ajustada a les necessitats reals.
Una campanya per orientar millor la ciutadania
Sota el lema No em trobo bé. Què he de fer?, la nova campanya de la Regió Sanitària Catalunya Central té com a principal objectiu facilitar informació clara, entenedora i pràctica a la ciutadania perquè pugui prendre decisions informades quan apareix un problema de salut. La iniciativa s'adreça als habitants del Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès i Calaf, i pretén reforçar un ús responsable i adequat dels diferents dispositius assistencials disponibles al territori.
La posada en marxa de la campanya coincideix amb un increment de la incidència de la grip registrat durant la darrera setmana, un fet que habitualment comporta un augment notable de la demanda assistencial. Davant d'aquest escenari, Salut vol evitar la tensió innecessària dels centres sanitaris, especialment dels serveis d'urgències hospitalàries, i garantir que cada persona sigui atesa en el recurs més adequat segons la seva situació clínica.
El gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Toni Sánchez, remarca que "en moments d'augment de la pressió assistencial, com els associats a la circulació de virus respiratoris, és especialment important fer un ús responsable del sistema sanitari". En aquest sentit, la campanya vol ajudar la ciutadania "a prendre decisions informades i a rebre l'atenció adequada en el lloc i el moment oportuns".
El 061 i l'atenció primària, la porta d'entrada al sistema
Un dels missatges centrals de la campanya és que, davant d'un problema de salut, el primer pas recomanat és contactar amb el Centre d'Atenció Primària (CAP) de referència o bé trucar al 061 Salut Respon. Aquest servei telefònic està disponible les 24 hores del dia i ofereix assessorament professional, orientant la persona sobre quin és el recurs més adequat segons cada cas concret.
Des de la Regió Sanitària es recorda que, en moltes ocasions, un malestar de salut pot resoldre's amb les indicacions facilitades pel CAP o pel 061, fet que permet estalviar desplaçaments innecessaris i descongestionar altres dispositius assistencials.
Quan el malestar és continuat o hi ha febre i cal una consulta presencial, el lloc indicat és el Centre d'Atenció Primària, on es resol la major part dels problemes de salut comuns. L'horari habitual dels CAP és de dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, i continuen sent la base del sistema sanitari públic.
Els Punts d'Atenció Continuada, un recurs clau fora d'horari
Fora de l'horari habitual dels CAP, la ciutadania pot adreçar-se als Punts d'Atenció Continuada (PAC), que garanteixen atenció sanitària durant les nits, caps de setmana i festius. Aquests dispositius permeten donar resposta a urgències que no són greus però que no poden esperar fins l'endemà, amb criteris de proximitat i equitat territorial.
Al Bages hi ha sis PAC situats a Artés, Cardona, Monistrol de Montserrat, Sallent, Sant Vicenç de Castellet i Súria. Al Berguedà, el territori disposa d'un PAC a Guardiola de Berguedà, a més del punt d'atenció ubicat a l'Hospital de Berga. Al Moianès hi ha un PAC a Moià; al Solsonès, un altre al Centre Sanitari del Solsonès, a Solsona; i a l'àrea de Calaf, el PAC de Calaf, a l'Anoia.
Toni Sánchez destaca que "els PAC són un recurs clau de proximitat per donar resposta a urgències que no són greus però que no poden esperar a l'endemà", i subratlla que fer-ne un bon ús "millora l'experiència de les persones i evita desplaçaments innecessaris". A Manresa, aquesta funció d'atenció continuada l'assumeix el CUAP Manresa, situat a la plaça Espanya.
Diferents recursos segons la gravetat del problema
La campanya posa un èmfasi especial en la necessitat de diferenciar clarament els recursos sanitaris segons la gravetat de la situació. Per a les urgències menys greus, el territori compta amb el Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) de Manresa, obert les 24 hores del dia.
Es consideren urgències menys greus aquelles situacions com la febre alta, el dolor intens, els sagnats, un malestar de moderat a intens, l'empitjorament de malalties cròniques o conegudes, o altres situacions urgents en què no es prevegi un ingrés hospitalari.
En canvi, per a les urgències greus o situacions de risc vital, el recurs de referència és el Servei d'Urgències de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, també operatiu les 24 hores. "Utilitzar cada dispositiu segons el nivell de gravetat permet reduir temps d'espera, millorar la qualitat assistencial i garantir una resposta ràpida allà on li podran oferir la millor atenció", remarca el gerent de la Regió Sanitària.
El model del Berguedà i la porta única d'urgències
Al Berguedà, el model assistencial presenta algunes particularitats. A banda dels centres d'atenció primària i del PAC de Guardiola de Berguedà per a urgències no greus, el territori disposa d'una porta única d'entrada al servei d'urgències a l'Hospital de Berga, inaugurat fa dos anys.
Aquest model integra tant les urgències menys greus com les greus en un mateix espai, un funcionament que també s'ha implantat a Osona. Així, les situacions que al Bages es tractarien al CUAP o a l'Hospital de Manresa, al Berguedà es gestionen des d'un únic dispositiu, adaptant l'atenció a la gravetat de cada cas.
Una campanya visual i de proximitat
La difusió de la campanya es fa mitjançant cartells informatius als centres sanitaris, equipaments públics i canals digitals, amb un format visual i accessible. Els materials inclouen missatges clau com la importància de trucar al 061, l'ús del CAP com a primera opció, la ubicació dels PAC del territori, el CUAP de Manresa i l'hospital de referència per a les urgències greus.
La Regió Sanitària també ha fet una crida a les farmàcies i als ajuntaments perquè col·laborin en la difusió de la informació i ajudin la ciutadania a saber com actuar davant una situació de malestar en l'àmbit de la salut. Amb aquesta iniciativa, Salut reforça el seu compromís amb una sanitat pública propera, eficient i sostenible, alineada amb els criteris del Departament de Salut.
Millores al CUAP Manresa coincidint amb la campanya
Coincidint amb l'inici de la campanya, el CUAP Manresa, situat a la planta baixa del CAP Bages, ha incorporat diverses millores per optimitzar l'atenció als usuaris. S'ha renovat la senyalització i s'ha refet el circuit d'atenció amb l'activació d'un sistema de crida anonimitzada, que permet millorar el flux de pacients i garantir una major privacitat.
A partir d'ara, el professional d'atenció a la ciutadania lliura a l'usuari un braçalet de paper i un número imprès, que esdevé el seu identificador durant tota l'estada al CUAP. Aquest número aleatori apareix a les pantalles de la sala d'espera quan la persona pot entrar a la consulta de triatge i també quan ha d'accedir a la zona d'observació.
D'aquesta manera, els usuaris deixen de ser cridats pel nom, es protegeixen millor les dades personals i els professionals ja no han de sortir a la sala d'espera per avisar els pacients, fet que contribueix a millorar els fluxos assistencials i l'eficiència del servei.
Amb tot plegat, la Regió Sanitària Catalunya Central fa un pas més per reforçar un sistema sanitari ordenat, accessible i adaptat a les necessitats de la població, especialment en moments d'alta demanda assistencial.