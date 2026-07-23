La Catalunya Central registra un ús del vehicle privat molt superior a la mitjana catalana

La població de la Catalunya Central es desplaça en vehicle privat molt més que la mitjana catalana, segons les dades de l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) 2025. L'estudi també evidencia que la regió presenta valors superiors als del conjunt del país en indicadors com l'excés de pes o el consum de tabac, mentre que queda per sota de la mitjana en activitat física saludable i ús del transport públic.
El vehicle privat, la diferència més destacada
L'indicador que presenta una diferència més gran respecte del conjunt de Catalunya és el mitjà de transport habitual. A la Catalunya Central, el 73,8% de la població utilitza habitualment el vehicle privat, mentre que la mitjana catalana és del 61,7%, una diferència de 12,1 punts percentuals.
En canvi, l'ús del transport públic és clarament inferior. Només el 7,4% dels habitants de la Catalunya Central l'utilitzen habitualment, davant del 14,9% del conjunt de Catalunya, és a dir, 7,5 punts menys.
Més excés de pes que al conjunt de Catalunya
L'enquesta també reflecteix una prevalença superior de l'excés de pes. El 55,5% de la població adulta de la Catalunya Central presenta sobrepès o obesitat, mentre que la mitjana catalana és del 51,6%, una diferència de 3,9 punts.
Aquest resultat s'acompanya d'altres indicadors relacionats amb els hàbits saludables que també se situen per sota de la mitjana del país.
Menys activitat física saludable
El 79,4% dels habitants de la Catalunya Central assoleixen un nivell d'activitat física considerat saludable. Al conjunt de Catalunya aquest percentatge arriba al 82,5%, de manera que la diferència és de 3,1 punts percentuals.
El consum de tabac també és superior
L'ESCA mostra igualment un consum de tabac lleugerament més elevat a la Catalunya Central. El 23,8% de la població de 15 anys o més fuma diàriament o ocasionalment, mentre que la mitjana catalana és del 20,6%, és a dir, 3,2 punts menys.
Alguns indicadors milloren la mitjana catalana
No tots els resultats són menys favorables. L'enquesta també recull alguns indicadors en què la Catalunya Central presenta dades lleugerament millors que el conjunt del país.
És el cas del baix benestar emocional, que afecta el 10,2% de la població de la regió, davant de l'11,8% de Catalunya. També la probabilitat de patir un problema de salut mental entre la població infantil és inferior (5,8% davant del 6,8% català).
Pel que fa a la satisfacció amb els serveis sanitaris públics, la valoració és pràcticament idèntica a la mitjana catalana, amb diferències molt petites.
Una enquesta amb 58 indicadors
L'Enquesta de Salut de Catalunya 2025 és una de les principals eines estadístiques del Departament de Salut per conèixer l'estat de salut de la població, els seus hàbits i la utilització dels serveis sanitaris. L'edició d'enguany es basa en 4.824 entrevistes a població no institucionalitzada i analitza un total de 58 indicadors.