La Plataforma de les pensions obre una nova línia de lluita per la sanitat pública

La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran ha anunciat l'obertura d'una nova línia reivindicativa centrada en la millora dels serveis públics de salut. El col·lectiu, amb una trajectòria vinculada a la defensa dels drets socials de les persones grans, denuncia les mancances del sistema sanitari i reclama més recursos i una atenció de qualitat, especialment davant l'envelliment creixent de la població.
Una nova etapa reivindicativa
Des de la seva creació, la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran ha desenvolupat una tasca reivindicativa centrada en la millora dels serveis assistencials per a les persones grans. Amb el suport de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, els sindicats de jubilats de CCOO i UGT i la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes, el col·lectiu ha posat l'accent, fins ara, en l'ampliació dels serveis d'ajuda a domicili i en l'augment de places residencials públiques.
Ara, la Plataforma ha decidit fer un pas més i obrir una nova línia de treball focalitzada en la sanitat pública. Segons expliquen, la preocupació per l'atenció sanitària que reben els ciutadans, i especialment la gent gran, ha anat en augment en els darrers temps, fins al punt de convertir-se en una prioritat dins de l'acció reivindicativa del col·lectiu.
Preocupació per l'atenció sanitària
La Plataforma assenyala que l'envelliment de la població i l'augment de l'esperança de vida han incrementat de manera notable la demanda de serveis sanitaris, una realitat que, segons denuncien, no s'ha vist compensada amb un augment equivalent dels recursos. Entre les principals problemàtiques, destaquen els retards en les visites amb el metge de capçalera, les llistes d'espera per accedir a especialistes o a intervencions que milloren la qualitat de vida, i la saturació dels serveis d'urgències.
El col·lectiu també posa de manifest desigualtats en l'atenció entre els diferents CAP de la ciutat i dificultats de comunicació amb alguns professionals nouvinguts, especialment quan les persones grans s'expressen en la seva llengua habitual. Tot plegat, apunten, genera una sensació de desprotecció entre un sector de la població que necessita una atenció continuada i propera.
Defensa de la sanitat pública
La Plataforma reivindica la sanitat pública com un dret col·lectiu guanyat després de molts anys de lluita social i adverteix que no es pot permetre un retrocés en la qualitat del servei. En aquest sentit, reclamen que el sistema sanitari disposi dels recursos humans i materials necessaris per garantir una atenció digna i de qualitat.
El col·lectiu defensa que el pacient ha d'estar al centre de tot el sistema sanitari i que l'objectiu dels serveis de salut ha de ser no només la curació quan sigui possible, sinó també l'acompanyament en els processos de malaltia, dependència i final de vida, amb garanties de dignitat.
Contactes institucionals i crida a sumar-se
Des del grup de treball de salut creat recentment, la Plataforma ja ha iniciat contactes amb diferents regidories municipals per traslladar les seves preocupacions. Paral·lelament, també s'han adreçat a la Gerència de CatSalut a la Catalunya Central, amb l'expectativa que aquestes converses es tradueixin en accions concretes a curt termini.
Finalment, la Plataforma ha volgut deixar constància que aquest grup de treball està obert a la participació d'altres col·lectius de la ciutat i de la regió sanitària que comparteixin la preocupació per la pèrdua de qualitat de l'atenció mèdica. El col·lectiu considera aquesta iniciativa també com un avís a la classe política perquè adopti les mesures necessàries per revertir la situació actual i reforçar els serveis públics de salut.