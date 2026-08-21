La pluja talla l'RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa

Les condicions meteorològiques adverses han obligat a interrompre aquest divendres a primera hora la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Segons informa l’operadora pública en un missatge al seu compte de la xarxa social X, la meteorologia ha provocat una incidència a la infraestructura de la línia.\r\n\r\nL’avís del tall a la línia s’ha emès passades les 6:30 hores del matí. Rodalies ha desplegat un servei alternatiu per carretera per connectar ambdues estacions. El tall coincideix amb el temporal de pluges que ha afectat Catalunya des del vespre d’aquest dijous.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\n\r\nDADES\r\n\r\nPer què Rodalies va fer curt per l'eclipsi? No hi va haver reforç real cap al sud Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n