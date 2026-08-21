21 de agost de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

La pluja talla l'RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa

Societat

  • Un tren de rodalies arriba a l'estació de Flaçà

ARA A PORTADA

Publicat el 21 d’agost de 2026 a les 08:55
Actualitzat el 21 d’agost de 2026 a les 08:56

Les condicions meteorològiques adverses han obligat a interrompre aquest divendres a primera hora la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Segons informa l’operadora pública en un missatge al seu compte de la xarxa social X, la meteorologia ha provocat una incidència a la infraestructura de la línia.

L’avís del tall a la línia s’ha emès passades les 6:30 hores del matí. Rodalies ha desplegat un servei alternatiu per carretera per connectar ambdues estacions. El tall coincideix amb el temporal de pluges que ha afectat Catalunya des del vespre d’aquest dijous.

Escull Manresa com la teva font preferida de Google

Et pot interessar