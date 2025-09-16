L'Ajuntament de Manresa homenatja Manuela Diaz Solà pel seu centenari

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, juntament amb la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs, va visitar dilluns al vespre Manuela Diaz Solà per felicitar-la pels seus cent anys. En representació del consistori, li van lliurar un ram de flors i un obsequi. La visita va tenir lloc al seu domicili a la Casa Rotxés, a la Pujada Roja, on Manuela resideix.
Durant la celebració, va estar acompanyada pels seus familiars, que no van voler perdre's aquest homenatge tan especial. Manuela Diaz Solà va néixer el 15 de setembre de 1925 a Manresa. És vídua, té un fill, un net, una neta i una besneta. Va començar la seva trajectòria laboral a Cal Fàbregas, una sabateria al carrer Sant Miquel, i després del matrimoni va treballar en el negoci familiar, dedicant-se al camp i a la granja d'animals.
En la seva època adulta, a Manuela li agradava molt cantar amb la coral del barri. Al Centre de Dia, gaudeix compartint estones de conversa amb les amigues i jugant al dòmino.