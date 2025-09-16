16 de setembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

L'Ajuntament de Manresa homenatja Manuela Diaz Solà pel seu centenari

L'alcalde Marc Aloy i la regidora Mariona Homs li van lliurar un obsequi i un ram de flors en nom del consistori

  • Manuela Diaz Solà ha complert cent anys -

ARA A PORTADA

Publicat el 16 de setembre de 2025 a les 12:35

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, juntament amb la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs, va visitar dilluns al vespre Manuela Diaz Solà per felicitar-la pels seus cent anys. En representació del consistori, li van lliurar un ram de flors i un obsequi. La visita va tenir lloc al seu domicili a la Casa Rotxés, a la Pujada Roja, on Manuela resideix.

Durant la celebració, va estar acompanyada pels seus familiars, que no van voler perdre's aquest homenatge tan especial. Manuela Diaz Solà va néixer el 15 de setembre de 1925 a Manresa. És vídua, té un fill, un net, una neta i una besneta. Va començar la seva trajectòria laboral a Cal Fàbregas, una sabateria al carrer Sant Miquel, i després del matrimoni va treballar en el negoci familiar, dedicant-se al camp i a la granja d'animals.

En la seva època adulta, a Manuela li agradava molt cantar amb la coral del barri. Al Centre de Dia, gaudeix compartint estones de conversa amb les amigues i jugant al dòmino.

Et pot interessar