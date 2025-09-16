Més de 15.000 respostes en mitja hora a la prova Es-Alert a les comarques centrals i gironines

La prova del sistema d'alertes massives Es-Alert, feta aquest dimarts al matí a les comarques centrals i gironines, ha aconseguit més de 15.000 respostes a l'enquesta en només mitja hora. Protecció Civil destaca el bon funcionament general, però treballarà per millorar aspectes com la recuperació del missatge i analitzarà per què l'avís no ha arribat en algunes zones.
Una prova "satisfactòria" amb més de 15.000 enquestes
A les deu del matí en punt, els telèfons mòbils i rellotges intel·ligents dels veïns de les comarques centrals i gironines han començat a sonar amb un so estrident i inconfusible. Era la prova del sistema Es-Alert, una eina d'alertes massives que envia avisos immediats a tots els dispositius en cas d'emergències greus. En només trenta minuts, Protecció Civil ja havia rebut més de 15.000 respostes a l'enquesta habilitada per valorar el funcionament de la prova.
El subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha qualificat el test de "satisfactori", ja que no s'han detectat incidències destacades en l'enviament de l'avís. Tot i això, ha reconegut que "cal millorar algunes coses", especialment pel que fa a la possibilitat de recuperar el missatge un cop aturada l'alerta.
Zones sense avís i recuperació del missatge
Delgado ha explicat que s'han detectat alguns punts del territori on l'alerta no ha arribat. Protecció Civil estudiarà aquests casos en col·laboració amb les companyies de telefonia per determinar si es tracta de problemes tècnics o de configuració dels dispositius. "En principi veiem una homogeneïtat en les respostes a escala d'operadora i de territori", ha assenyalat.
Un altre punt de millora identificat és la dificultat de molts ciutadans per recuperar el missatge després d'aturar l'alerta. Prop d'un 10% de les persones que van respondre l'enquesta han admès que no van tenir temps de llegir el text. Delgado ha insistit que, en una situació d'emergència real, és fonamental recuperar el missatge perquè "porta informació rellevant".
Cultura preventiva i crida a respondre l'enquesta
Protecció Civil anima la ciutadania a respondre l'enquesta, especialment aquells que no han rebut el missatge. "Volem animar tothom que, pel motiu que sigui, no hagi rebut aquesta alerta al telèfon mòbil, que ens ho reporti a través de l'enquesta disponible a la pàgina web", ha indicat Delgado. També ha recordat que es pot notificar el cas mitjançant el registre de consultes de la Generalitat.
L'objectiu, segons Delgado, és millorar el sistema i fomentar "una cultura preventiva" que prepari la població davant possibles emergències. "Som una societat que vivim amb riscos i hem de saber com actuar", ha destacat.
Satisfacció institucional i properes proves
El delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart, també s'ha mostrat satisfet amb el resultat global de la prova, tot coincidint que cal avaluar els punts febles detectats. El sistema Es-Alert es continuarà provant periòdicament per garantir-ne la fiabilitat i optimitzar-ne el funcionament.
El missatge d'alerta arriba amb un so característic, diferent dels habituals del telèfon. Per aturar-lo, només cal llegir el missatge i prémer el botó indicat a la pantalla. Les persones que no vulguin rebre'l per motius laborals o sensibilitat auditiva poden posar el telèfon en mode avió o apagar-lo, encara que alguns models poden reproduir l'alerta igualment. També es pot reduir el volum prement el botó lateral, com si es tractés d'una trucada.
Amb més de 15.000 respostes en només mitja hora, Protecció Civil valora molt positivament la implicació ciutadana, que considera clau per millorar un sistema pensat per salvar vides en casos d'emergència.