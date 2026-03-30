L'Ajuntament de Manresa homenatja Pilar Vidal Cònsul pel seu centenari

L'Ajuntament de Manresa ha homenatjat Pilar Vidal Cònsul amb motiu del seu centenari. La regidora de Persones Grans, Mariona Homs, la va visitar divendres passat al seu domicili, al carrer de la Font, on li va lliurar un ram de flors i un obsequi en presència de la família.
Un homenatge institucional en el seu entorn familiar
La celebració del centenari de Pilar Vidal Cònsul es va dur a terme al seu domicili, al carrer de la Font de Manresa, on resideix actualment. La visita va comptar amb la presència de la regidora de Persones Grans de l'Ajuntament, Mariona Homs Alsina, que va voler felicitar-la personalment en nom del consistori.
Durant l'acte, la regidora li va lliurar un ram de flors i un obsequi commemoratiu, en un ambient proper i familiar que va permetre compartir aquest moment significatiu amb els seus familiars.
Una vida entre el Vall d'Aran i Manresa
Pilar Vidal Cònsul va néixer a Escunhau, al Vall d'Aran, el 27 de març de 1926. Vídua des de l'any 2017, té un fill, Àngel, casat amb Rosa Maria, i una neta, Gemma. També compta amb diversos nebots, alguns dels quals la visiten amb freqüència, mentre que d'altres resideixen a Suïssa i al Vall d'Aran.
Fa 77 anys que viu a Manresa, ciutat on va arribar després del seu matrimoni. La seva família es dedicava a la ramaderia i l'agricultura, amb activitat vinculada a la venda de llet a domicili i parades al mercat municipal i al de Puigmercadal.
Una vida activa i autònoma
Actualment, Pilar Vidal manté una vida plenament autònoma. S'encarrega de les tasques domèstiques i dedica part del seu temps a la lectura de llibres que li facilita la seva neta. També segueix l'actualitat a través del diari Regió7 i de la revista Pronto, que consulta habitualment.
Tot i que la televisió no és la seva principal afició, mostra interès per les pel·lícules clàssiques, mantenint així una rutina activa i vinculada a la cultura i la informació.