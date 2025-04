L'Ajuntament de Manresa iniciarà dilluns la reurbanització del carrer Santa Maria

L'Ajuntament de Manresa iniciarà aquest dilluns 28 d'abril els treballs de millora i ampliació de la urbanització del carrer Santa Maria, que passarà a formar part de l'illa de vianants. Un cop acabin les obres, ja no es permetrà el pas de cotxes per aquest carrer (a excepció dels vehicles dels residents i dels essencials) i el trànsit rodat provinent del carrer Barreres haurà de girar pel carrer Tahones per enllaçar amb el carrer Campanes (paral·lel al carrer Santa Maria) i sortir pel carrer Arbonés en direcció al passeig de la República.

Es tracta d'un canvi que persegueix un doble objectiu: per una banda, la transformació del carrer Santa Maria, que deixarà enrere les voreres estretes i estrenarà una nova urbanització que prioritza els vianants, amb plataforma única i accessible per a tothom. De l'altra, la millora de la mobilitat rodada de tota la zona, que compta amb equipaments com el Conservatori Municipal de Música, els Jutjats o el Casal de Joves La Kampana.

Els treballs donen resposta a una reivindicació veïnal per millorar la mobilitat de la zona i respon als criteris d'ordenació definits per a tot el Centre Històric amb l'objectiu de generar una imatge unitària i singular, seguint la línia de les intervencions realitzades els darrers anys a la plaça Valldaura, el carrer Camp d'Urgell, la plaça Gispert, els carrers Talamanca, Barreres, l'avinguda de la República, la plaça de la Reforma o el carrer Campanes, entre altres.

Un vial de plataforma única

L'actuació al carrer Santa Maria, des de la plaça Palmira Jaquetti Isant fins a la plaça Gispert, comprèn una superfície total de 618,32 metres quadrats. Amb els treballs, el carrer es convertirà en un vial de plataforma única, amb prioritat per als vianants. L'actuació inclou la renovació de la xarxa de clavegueram, la retirada de línies elèctriques de baixa tensió que travessen el carrer i la seva substitució per unes línies subterrànies, la substitució de lluminàries i la instal·lació de noves papereres.

Els treballs tenen un pressupost de 313.308 euros, dels quals l'empresa municipal Aigües de Manresa n'aporta 67.514,96 euros per refer el clavegueram, i la resta serà abonada al 50% per l'Ajuntament i pels veïns i veïnes en qualitat de contribucions especials.

Afectacions de trànsit durant les obres

Els treballs d'urbanització tenen una durada de cinc mesos durant els quals es tallarà el trànsit de vehicles del carrer Santa Maria entre la plaça Gispert i la plaça Palmira Jaquetti Isant. Els vehicles accediran als pàrquings des dels extrems d'aquest vial sempre que l'estat de les obres així ho permeti. L'accés de vehicles al carrer Arbonés i a la plaça Palmira Jaquetti Isant (Conservatori de Música i Jutjats) es realitzarà pel carrer Barreres, carrer Tahones i carrer Campanes que s'invertirà de sentit definitivament. La sortida de vehicles de carrer Arbonés serà en direcció a passeig de la República.

Treballs de millora als entorns

Abans d'iniciar l'actuació al carrer Sant Maria, l'Ajuntament de Manresa ha fet treballs a l'entorn que han servit per reparar el paviment del carrer Campanes, de dos trams del carrer Arbonés i de la plaça Palmira Jaquetti Isant.

L'actuació ha inclòs la instal·lació de nova senyalització i de pilones per protegir els recorreguts de vianants. A més, al carrer Tahones s'ha fet una ampliació del ferm per tal de permetre el gir dels vehicles provinents del carrer Barreres. Un cop finalitzin les obres al carrer Santa Maria, la càmera de control fotogràfic que ara està instal·lada a la plaça Gispert recularà uns metres i es col·locarà al carrer Barreres, just després del carrer Tahones, que és per on hauran de passar a partir d'ara els vehicles.