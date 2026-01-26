L'equip itinerant de la Síndica de Greuges atendrà a Manresa el 26 de febrer

En virtut del conveni d'atenció singularitzada entre l'Ajuntament de Manresa i la Síndica de Greuges de Catalunya, el pròxim 26 de febrer l'oficina itinerant de la Síndica es desplaçarà novament a Manresa, marcant el primer desplaçament d'aquest any 2026. Aquest cop, la ciutadania podrà ser atesa tant de manera presencial com telemàtica, ja sigui per trucada o videotrucada. L'atenció es durà a terme al Centre Cultural el Casino (Passeig Pere III, 27) de 9 a 14 h.
Com és habitual, es recomana a qui desitgi ser atès que sol·liciti cita prèvia a través de la pàgina web de la Síndica de Greuges de Catalunya, trucant al telèfon 900 124 124, o bé enviant un missatge a sindic@sindic.cat.
La Síndica de Greuges de Catalunya té com a missió atendre les queixes de totes aquelles persones que es troben desemparades davant l'actuació o la inacció de les administracions. Té la responsabilitat de vetllar pel bon funcionament de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Així, actua com a supervisora i col·laboradora de l'Administració catalana, amb l'objectiu de contribuir a millorar-ne el funcionament. A més, supervisa les empreses privades que proveeixen serveis d'interès públic, com ara la llum, la telefonia, l'aigua, el gas, i el servei postal, entre d'altres.