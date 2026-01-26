El Museu de Manresa culmina l'adequació de la tercera planta per preservar el patrimoni

L'Ajuntament de Manresa ha completat l'adequació de la tercera planta del Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya com a espai de magatzem, reserva i tractament de peces patrimonials. Una actuació poc visible per al públic, però clau per garantir la conservació, la seguretat i la correcta gestió del patrimoni museístic de la ciutat, amb una inversió superior al milió d'euros finançada amb fons Next Generation i aportacions de la Generalitat.
Una actuació estratègica per al funcionament del museu
L'Ajuntament de Manresa ha culminat l'adequació de la tercera planta del Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya com a espai especialitzat de reserva museogràfica i de treball intern. Aquest dilluns al matí, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha visitat les noves instal·lacions acompanyat de la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante; del regidor d'Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia, i del regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement, Joan Vila, així com de personal tècnic municipal i del mateix museu.
Tot i que es tracta d'un àmbit habitualment invisible per al públic, els espais de reserva són fonamentals en qualsevol institució museística. Són els llocs on es custodien, s'estudien i es tracten la major part de les col·leccions, i on es garanteixen les condicions òptimes perquè el patrimoni es conservi en bon estat al llarg del temps.
Reserva, tractament i treball tècnic
La intervenció s'ha concebut amb l'objectiu de garantir unes condicions òptimes de conservació, manipulació i tractament de les peces patrimonials. La tercera planta incorpora ara espais específics destinats a la reserva museogràfica, a la recepció de peces, al treball tècnic i als processos de desinfecció del material patrimonial.
D'acord amb el pla director i el projecte museològic de l'edifici, les ales nord i oest de la tercera planta s'han destinat principalment a aquests usos interns. A banda dels magatzems dels fons del museu, el projecte també ha previst els espais necessaris per a les tasques administratives i de direcció de l'equipament, amb la creació d'oficines, despatxos, una sala de reunions, un office i una zona de lavabos i vestidors per al personal.
Tot plegat permet dotar el Museu de Manresa d'una infraestructura moderna i adaptada als estàndards museogràfics actuals, imprescindible per al correcte funcionament d'un equipament de referència com el Museu del Barroc de Catalunya.
Espais diàfans i condicions òptimes de conservació
Els espais de reserva museogràfica s'han concebut com a àmbits diàfans i flexibles, preparats per acollir diferents sistemes d'emmagatzematge adaptats a les necessitats de les obres que s'hi conservaran. El projecte ha previst subespais específics per a la recepció-taller i la desinfecció de les peces, facilitant així el control i el tractament previ abans de la seva incorporació a la reserva.
Per garantir unes condicions òptimes de conservació preventiva, la intervenció ha inclòs la millora de l'aïllament tèrmic, la protecció ignífuga de l'estructura i el tractament del paviment existent, assegurant-ne la neteja i l'absència de pols. Aquests factors són clau per preservar materials sensibles al pas del temps i a les condicions ambientals, com ara la fusta policromada, els teixits, els metalls o les pintures.
Recuperació d'elements originals i millora de les cobertes
Un dels aspectes destacats de l'actuació ha estat la recuperació de les obertures originals en arc de les façanes de la tercera planta. Aquestes obertures s'han dotat de noves fusteries de fusta que permeten un control adequat de la llum i de la radiació solar, contribuint tant a la conservació de les peces com al confort dels espais de treball del personal del museu.
El projecte també ha inclòs una intervenció a les cobertes de l'edifici, amb la renovació completa de les canals de recollida d'aigües pluvials, la impermeabilització dels ràfecs i la incorporació de sobreeixidors per evitar filtracions. Aquestes millores permeten incrementar la durabilitat de l'edifici i reduir els riscos de danys derivats de la humitat.
A més, s'ha adaptat el tram superior de l'escala històrica perquè compleixi les condicions d'evacuació protegida, reforçant així la seguretat de l'equipament.
Instal·lacions completes i adaptades als nous usos
L'adequació de la tercera planta s'ha completat amb la implantació de totes les instal·lacions necessàries per als nous usos: sistemes elèctrics i d'enllumenat, climatització, renovació d'aire, seguretat, telecomunicacions i protecció contra incendis. Aquest conjunt d'instal·lacions garanteix tant la conservació de les col·leccions com unes condicions de treball adequades per al personal tècnic.
Tot i que es tracta d'un espai discret i poc visible per als visitants, la seva funció és essencial per assegurar la correcta conservació, recerca, estudi i futura divulgació del patrimoni museístic de la ciutat. En aquest sentit, es preveu que la reserva del museu es pugui visitar en dies assenyalats, com a eina de divulgació i de transparència sobre la tasca que es fa darrere les sales d'exposició.
Inversió i finançament del projecte
L'actuació ha tingut un cost total d'1.040.884 euros (IVA inclòs). D'aquest import, 244.323 euros han estat aportats pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, mentre que els 796.561 euros restants han estat finançats amb fons europeus Next Generation.
Les obres es van iniciar a finals de febrer del 2025 i es van donar per finalitzades el mes de desembre passat. El resultat és una millora substancial de les condicions de seguretat, conservació preventiva i funcionalitat de la tercera planta del museu, en línia amb els criteris i estàndards museogràfics actuals.
Els sistemes d'emmagatzematge, el proper pas
De cara a aquest 2026, el projecte preveu completar l'adequació de les sales de reserva amb la instal·lació de sistemes de mobiliari tècnic especialitzat, propis d'espais d'arxiu i custòdia patrimonial. Aquest mobiliari estarà dissenyat per garantir la conservació preventiva de les col·leccions segons la seva tipologia.
Entre les solucions previstes hi ha la instal·lació de pintes mòbils compactes per a l'emmagatzematge eficient i segur d'obres bidimensionals, com pintures sobre tela o sobre taula, així com prestatgeries paletitzades per a peces de gran volum, especialment de fusta policromada. També s'incorporaran armaris amb portes de vidre per a objectes de petit o mitjà format que requereixen un control ambiental més estricte, com és el cas de les peces metàl·liques, amb un control rigorós de la humitat relativa.
Aquesta actuació es troba actualment en fase de licitació i està previst que s'executi al llarg del 2026. El pressupost és de 892.853,03 euros (IVA inclòs), dels quals 384.000 euros han estat aportats pel Departament de Cultura de la Generalitat. El projecte inclou també la renovació de les canals de l'ala est de l'edifici.
Amb aquesta intervenció, el Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya consolida les seves infraestructures internes i fa un pas endavant en la preservació i gestió del patrimoni, reforçant el seu paper com a equipament cultural de referència al país.