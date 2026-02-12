Les Voluntàries impulsen el Viver per reverdir Sant Joan amb espècies autòctones

L'Associació Voluntàries Mediambientals de Sant Joan de Vilatorrada inaugurarà el proper diumenge 15 de febrer de 2026 el seu nou projecte, el Viver, una iniciativa que s'afegeix al Bosquet amb l'objectiu de reforçar la biodiversitat i reverdir el municipi amb espècies autòctones.
El projecte compta amb el suport de la regidoria d'Acció Climàtica i Medi Ambient de l'Ajuntament, que ha cedit un espai al Mas Llobet per fer-lo possible.
Un espai per cultivar i preservar espècies del territori
El Viver neix amb la voluntat de disposar d'un espai on guardar i cuidar espècies arbòries, arbustives i herbàcies autòctones preparades per ser plantades en diferents punts del municipi segons les necessitats detectades pels tècnics de jardineria.
El procés segueix la mateixa filosofia que el projecte del Bosquet. En primer lloc, es recullen llavors de boscos propers a Sant Joan de Vilatorrada, que se sembren en vivers domèstics durant l'hivern. A la primavera, quan germinen els plançons, es mantenen en creixement fins que, aproximadament al cap d'un any, es trasplanten a torretes i es traslladen al Viver. Allà romandran fins que es decideixi la seva replantació en espais públics per enverdir l'entorn urbà o natural.
L'objectiu principal és potenciar la biodiversitat amb espècies pròpies del territori, algunes d'elles poc abundants, com l'alzina catalana, l'auró blanc, el corneller mascle, el garrofer, el surolí, el til·ler o el freixe de flor. També s'hi inclouran arbustos i plantes com l'aladern, el garric, l'estepa, l'herba donzella o el lliri groc. La iniciativa vol contribuir a la lluita contra l'emergència climàtica i afavorir la presència d'insectes i pol·linitzadors que garanteixin la riquesa d'espècies.
Inauguració amb participació ciutadana
La inauguració tindrà lloc aquest diumenge 15 de febrer a 2/4 de 12 del migdia al Mas Llobet, al costat d'una de les masies més antigues del municipi, actualment pendent de restauració. Durant l'acte, les persones assistents podran participar en el trasplantament dels plançons a torretes, donant-los més espai per créixer i consolidar-se.
La jornada clourà amb un vermut popular com a agraïment a totes les persones que s'hi sumin i col·laborin en aquest nou projecte col·lectiu de compromís ambiental.