L'Espai Jove Joan Amades i la Kampana impulsen espais d'estudi assistit per a joves de l'ESO

L'Espai Jove Joan Amades - Oficina Jove del Bages i el Casal de Joves la Kampana ofereixen des d'aquest mes de gener espais d'estudi assistit adreçats a joves que cursen l'ESO. El servei és gratuït, sense cita prèvia, i posa a disposició del jovent espais acollidors, recursos materials i suport professional per facilitar l'estudi, els deures i el treball individual o en grup.
Un servei per reforçar l'estudi i l'autonomia del jovent
Els espais d'estudi assistit neixen amb l'objectiu d'incentivar l'hàbit d'estudi entre els joves i contribuir a la millora del seu rendiment acadèmic. A través d'aquests espais, els adolescents poden fer deures, preparar exàmens, treballar en grup o llegir en un entorn tranquil i adequat, amb el suport puntual d'una professional que els orienta en cas de dubtes, necessitats de repàs o estratègies d'estudi.
La iniciativa respon a la voluntat de facilitar condicions òptimes d'estudi fora de l'horari lectiu, especialment per a aquells joves que no sempre disposen d'un espai adequat a casa o que necessiten un acompanyament educatiu complementari.
Horaris i ubicacions dels espais d'estudi assistit
El Casal de Joves la Kampana ofereix l'espai d'estudi assistit els dilluns i dimecres, de 5 a 6 de la tarda h. Aquest servei s'adreça específicament a joves que cursen l'ESO i compta amb l'acompanyament d'una professional que dona suport en l'organització de l'estudi i la resolució de dubtes.
Per la seva banda, l'Espai Jove Joan Amades - Oficina Jove del Bages ofereix el mateix servei els dimarts i dijous, de 2/4 de 5 a 2/4 de 7 de la tarda, també pensat per a alumnat d'ESO. En tots dos casos, l'entrada és lliure i no cal inscripció prèvia.
Recursos disponibles i suport personalitzat
Durant els horaris d'estudi assistit, els i joves tenen accés a wifi gratuït, ordinadors, endolls, auriculars i acompanyament per part de les dinamitzadores de l'Oficina Jove del Bages. A més, si necessiten suport addicional -com ara escanejar o imprimir documents- poden sol·licitar-ho directament al personal dels equipaments.
Aquest conjunt de recursos permet crear un entorn funcional i còmode que afavoreix la concentració i el treball acadèmic, alhora que reforça l'autonomia i la responsabilitat dels joves en el seu procés educatiu.
Reforç específic per a batxillerat i cicles formatius
Paral·lelament als espais d'estudi per a l'ESO, l'Espai Jove Joan Amades - Oficina Jove del Bages també ofereix un servei de reforç educatiu adreçat a alumnat de batxillerat i cicles formatius. Aquest espai s'ha dissenyat conjuntament amb el Pla Educatiu d'Entorn i té com a objectiu donar suport a necessitats educatives concretes.
El servei funciona els dilluns i dimecres de 5 a 2/4 de 7 de la tarda. Els dilluns s'ofereix reforç de català per a alumnat que fa menys de cinc anys que és a Catalunya, mentre que els dimecres el reforç se centra en les matèries de ciències -com matemàtiques, física o química- i s'adreça a tot l'alumnat interessat.
Accés gratuït i amb reserva prèvia
A diferència dels espais d'estudi assistit per a l'ESO, el servei de reforç per a batxillerat i cicles formatius requereix reserva prèvia de plaça a través del formulari habilitat per l'Oficina Jove del Bages. Tot i això, el servei també és totalment gratuït.