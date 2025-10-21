Manifestació a Moià per exigir una «solució immediata» a la manca de pediatre al CAP

Un centenar de pares, mares i infants del Moianès s'ha manifestat aquest dimarts a la tarda a la plaça del CAP de Moià per exigir que hi torni a haver un pediatre al centre. Volen "solucions reals" des que el passat 1 d'octubre l'única pediatra que visitava els seus fills va demanar un trasllat. Des de llavors, hi ha malestar entre les famílies dels infants i s'estan mobilitzant perquè hi torni a haver un professional assignat al Moianès "de manera immeditada". Una de les mares afectades, Nerea Campo, ha assenyalat que la situació és "insostenible" i "discriminatòria". Per la seva banda, Salut assegura que l'assistència està "garantida" i diu que ja s'han iniciat els tràmits per cobrir la vacant.
El dia 1 d'octubre la pediatra que hi havia al CAP de Moià donant servei als infants de tota la comarca va canviar de destí. Des de llavors, dues infermeres pediàtriques i un metge de família s'ocupen d'atendre el dia a dia. "Però tots sabem que un metge d'adults no és pediàtric i hi ha coses que es poden escapar i tenir conseqüències greus", ha alertat a l'ACN una de les mares afectades, Nerea Campo.
"Ens trobem desprotegits i sense una cobertura sanitària especialitzada", ha assenyalat Campo. En cas que els professionals no puguin donar resposta al problema de salut des de Moià, es remet les famílies a Manresa. Campo explica que després de la "pressió" dels últims dies, hi ha destinat un pediatre d'Artés. "És destapar un forat per tapar-ne un altre", resol.
Demanen poder tornar a la figura d'un pediatre "estable" amb un horari continuat. "De la mateixa manera que hi ha un metge de família que atén els adults", ha afegit. La seva proposta de màxims, però, seria que Salut destinés dos pediatres al Moianès, un a Moià i l'altre a Castellterçol. "Som una comarca amb molts infants", ha afegit.
Campo ha explicat que continuaran mobilitzant-se fins que aquesta plaça estructural estigui coberta, i s'ofereixi una cobertura "de qualitat" per a tota la comarca.
Salut diu que en tot moment s'ha garantit l'assistència pediàtrica
El Departament de Salut, per la seva banda, assegura que en tot moment s'ha garantit l'assistència de pediatria a l'Àrea Bàsica de Salut Moià-Castellterçol des que l'única pediatra de l'EAP va demanar el trasllat l'1 d'octubre passat. La gerència de la Catalunya Central de l'Institut Català de la Salut "ha garantit l'assistència per l'equip d'infermeria pediàtrica que ha continuat oferint servei en l'horari habitual i pels professionals de medicina d'atenció primària de l'equip", asseguren en un comunicat.
A més, el Departament destaca que també s'ha fet una "cobertura parcial" de medicina pediàtrica amb un altre professional del territori, de manera que s'ha garantit l'atenció d'un pediatre els dimarts i els dijous de 8 del matí a 2/4 de 2 del migdia. Salut indica que ja s'han iniciat els passos oportuns per cobrir la plaça vacant "el més aviat possible".