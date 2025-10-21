Manresa destina 145.000 euros a ajuts per conservar el patrimoni històric i arquitectònic

L'Ajuntament de Manresa ha obert la convocatòria d'ajuts per a la rehabilitació i preservació del patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic de la ciutat. Enguany es destinen 145.000 euros repartits en tres línies de subvenció, amb l'objectiu d'impulsar la conservació d'elements catalogats i el manteniment de comerços amb valor patrimonial.
Tres línies d'ajut per conservar el patrimoni
El termini per sol·licitar les subvencions estarà obert fins al 24 de novembre, en una convocatòria que dona continuïtat a la línia iniciada l'any passat, quan es van incrementar notablement les quantitats destinades a la conservació del patrimoni.
En total, l'Ajuntament destina 145.000 euros repartits en tres línies d'ajut:
- 45.000 euros per a la preservació i millora dels elements d'interès patrimonial.
- 75.000 euros per als elements més rellevants del patrimoni arquitectònic i paisatgístic.
- 20.000 euros per als comerços històrics inclosos al Pla Especial de Patrimoni.
Tot i aquesta distribució inicial, el consistori preveu ajustar les dotacions de cada línia segons les sol·licituds rebudes, per adaptar millor els recursos a les necessitats de la ciutat.
Restaurar i posar en valor el llegat històric de Manresa
L'objectiu de la convocatòria és finançar intervencions en béns catalogats i els seus entorns de protecció, així com façanes d'ambients catalogats inclosos al Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i Paisatgístic de Manresa (PEUPM).
Els ajuts cobriran actuacions de restauració, conservació o millora d'elements que formen part del patrimoni arquitectònic de la ciutat, amb l'objectiu de mantenir-ne els valors històrics i culturals.
L'Ajuntament vol implicar tant agents públics com privats en la preservació d'aquests elements, afavorint la col·laboració ciutadana en la protecció del patrimoni com a recurs de cohesió i identitat local.
Condicions i criteris de valoració
Els ajuts no superaran el 50% de les despeses subvencionables per a les actuacions de preservació i millora del patrimoni arquitectònic, i arribaran fins al 70% en el cas dels comerços històrics.
L'atorgament es farà seguint criteris tècnics de valoració establerts a les bases de la convocatòria, que tenen en compte el nivell de protecció de l'edifici, el tipus d'intervenció, la incidència sobre l'espai públic i la possibilitat d'obertura al públic o museïtzació dels béns rehabilitats.
Les bases i tota la informació sobre la convocatòria es poden consultar al web municipal.