Manresa homenatjarà Arcadi Alibés en la 20a Cursa Urbana de diumenge

Tot és a punt per a una nova edició de la Cursa Urbana de Manresa, que aquest diumenge 26 d'octubre viurà la seva 20a edició com una de les cites més destacades de l'atletisme popular al Bages. La prova, organitzada pel Club Atlètic Manresa amb el suport de l'Ajuntament i diverses empreses del territori, inclourà les curses de 10 km, 5 km i la de Promoció de 1.000 metres. Enguany, l'esdeveniment ret homenatge al periodista esportiu Arcadi Alibés, que rebrà el dorsal número 1.
Tres curses per a tots els nivells
La Cursa Urbana de Manresa tornarà a omplir els carrers de la ciutat amb centenars de corredors. La prova principal, de 10 quilòmetres, arriba a la vintena edició i compartirà protagonisme amb la cursa de 5 quilòmetres -que en celebra la vuitena- i la de Promoció de 1.000 metres, adreçada als més joves, que arriba a la dissetena edició.
La sortida es farà a la plaça Espanya, davant del Bar Plaça, i l'arribada estarà situada al principi del carrer Guimerà, a causa de la coincidència amb la Fira Ecoviure i les obres al Passeig. La recollida de dorsals, el guarda-roba i els serveis estaran ubicats a la plaça Neus Català.
La jornada començarà a 2/4 de 10 del matí amb la cursa de Promoció, i a les 10 s'hi afegiran les curses de 5 i 10 quilòmetres, que compartiran recorregut fins a la plaça Prat de la Riba. A partir d'allà, els atletes de la prova llarga seguiran pel carrer Sallent, mentre que els de la curta ho faran per la carretera de Vic.
Recorregut homologat i esperit popular
El circuit, homologat per la Federació Espanyola d'Atletisme, manté el traçat habitual dels darrers anys: planer, amb llargues rectes i pocs revolts, ideal per aconseguir bones marques. En total, hi haurà 500 dorsals disponibles per la cursa de 10 km, 200 per la de 5 km i 200 per a la de promoció.
Tots els participants rebran una samarreta tècnica, mentre que els primers classificats de cada categoria -absoluta, sub-20, màster 40, màster 50 i màster 60- obtindran trofeus. Els joves de la cursa de Promoció rebran una medalla commemorativa.
Favorits i homenatge a Arcadi Alibés
Entre els principals aspirants a la victòria a la prova de 10 km destaquen Guillem Fernández, Joan Piqué, Manel Sànchez i Núria Cascante, mentre que en la de 5 km hi seran presents Yassin l'Aziri, guanyador de l'any passat, Òscar Serra, Roger Gómez, Jonhatan Morales i Aleix Ferrero. L'organització espera que en els darrers dies s'hi afegeixin nous corredors destacats.
Enguany, el Club Atlètic Manresa ha volgut retre un homenatge al periodista de TV3 Arcadi Alibés, fill de l'Ametlla de Merola i participant habitual de la Cursa Urbana. Recentment jubilat, rebrà el dorsal número 1 i un obsequi commemoratiu per la seva vinculació amb la prova i amb l'atletisme popular.
Una prova arrelada a la ciutat
En la presentació, celebrada al passeig de Pere III, hi han participat el regidor d'Esports, Anjo Valentí; el president del Club Atlètic Manresa, Jordi Roy; la presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme, Mercè Rosich, i representants de CaixaBank, patrocinadora de l'esdeveniment. Tots ells han destacat la importància de mantenir viva una prova que ja és una cita emblemàtica del calendari esportiu de tardor a Manresa.
L'any passat, la cursa va reunir mig miler llarg d'atletes. Pau Nacenta i Meritxell Soler es van proclamar guanyadors de la prova de 10 km, mentre que Yassin Aziri i Judith González van triomfar en la de 5 km.
Inscripcions obertes fins dijous
El període d'inscripcions anticipades finalitza dijous 23 d'octubre. Es poden fer a través del web de Xipgroc o presencialment a Esports Sagi, al Club Atlètic Manresa (El Congost) i a Bages Esports. Els preus són de 15 euros per a les curses de 5 i 10 km (13 amb xip propi) i 3 euros per a la cursa de promoció.
Fins al mateix diumenge es podran adquirir els últims dorsals disponibles, fins a exhaurir-los.